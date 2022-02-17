全球準解封 15檔股漲歡呼

全球「準」解封號角響起！美國線上房屋租賃公司愛彼迎（Airbnb）去年第四季轉虧為盈，淨利5,500萬美元，16日股價大漲3.65％，而國人最愛旅行的日本，預定3月重開邊境，受此消息激勵，15檔台股解封概念股股漲歡呼。

法人認為，解封概念股是指可望受惠疫情緩和的類股，包括航空、旅行社、飯店、餐飲、健身房、紡織成衣、製鞋、汽車等類股。

其中，航空股華航、長榮航率先展翅高飛，兩檔個股在農曆年後，漲幅分別達32.48％、45％，漲勢驚人。17日解封效應進一步擴散到觀光類股，上市櫃觀光類股指數大漲3.75及1.91％，上市觀光類股指數將站回年線，包括易飛網、山富、鳳凰、五福、雄獅等旅行社，股價紛紛拉上漲停板價。

群益投顧指出，歐美國家將陸續取消嚴格的邊境管制措施，帶動區域航空業加速復甦，而國內防疫措施也朝向逐步鬆綁，中央疫情指揮中心也預告，商務客入境檢疫天數可望從14天縮短至10天，未來將進一步縮短至7天，國際旅遊最快第三季開放。

隨著各國國境逐漸開放，預期全球航空業國際線客運量今年將逐季復甦，不僅為國內航空業帶來想像空間，觀光業也可望否極泰來。

觀察美股愛彼迎的動向，這家總部位於舊金山的民宿短租巨頭，公司經營層認為，旅行將因新冠疫情，發生不可逆轉的變化，導致「生活分散化」，旅居將成為疫後新需求，在經過調整後，愛彼迎已扭轉虧損。在未來一季，該公司預期，住宿和體驗預訂將首次突破疫情前的成績。若達到此一預期，愛彼迎將創出財報季度住宿和體驗預訂量的新紀錄，愛彼迎預計第一季收入將高達14.8億美元。

回到台股，以華航為例，統一投顧董事長黎方國認為，預期客機復飛時機點將落於下半年，華航客運業務營運谷底已過，虧損將逐步收斂。在貨運部分，推估2022年空運貨運運能供給，相較於疫情前，仍有10～20％缺口，艙位供需結構緊俏，帶動貨運運價維持高檔下，貨運業務將提供華航強勁獲利動能。