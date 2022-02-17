2月17日一分鐘強弱勢股

2月17日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

易飛網（2734）

10

跨境旅遊最快Q3開放，觀光族群歡呼，股價漲停、創七個月新高

山富（2743）

10

國際旅遊市場透曙光，17日量價齊揚，單日成交量創歷史新高

鳳凰（5706）

9.99

政策利多點火，股價連六紅，創近八年新高，外資連八買1,619張

佳必琪（6197）

9.98

傳打入美系電動車龍頭供應鏈、奪歐洲電動大巴訂單，展望樂觀

長榮航（2618）

9.95

受惠解封題材、小金雞長榮航太訂單旺，法人連八日買超27.97萬張

藥華藥（6446）

9.91

AOP仲裁案裁定勝訴，免賠48億元，股價17日開盤跳空漲停

佳龍（9955）

9.89

俄烏局勢緊張推升金價，貴金屬買賣事業廢棄物處理業者受惠

李洲（3066）

9.88

力拚產業轉型，去年11、12月自結每股獲利1.18元，年增逾一倍

高林（2906）

9.88

1月營收8.24億元，月增2.5％、年增35.4％，創九年半來新高

雄獅（2731）

9.86

日本宣布3月開國門，旅行社歡呼，17日成交量近萬張創新高

製表：鄭郁平

2月17日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

台開（2841）

8.96

再爆跳票，截至16日累計金額達2.46億元，最快11月恐面臨下市

長科*（6548）

6.85

元月營收續創高，惟法人連兩日倒貨2,041張，股價回測月線

益登（3048）

5.3

股價近一個月上漲10.51％，受盤勢脫累，17日回檔、跌破5日線   

信驊（5274）

4.79

外資連兩日賣超162張，股價17日苦吞爆量長黑，回測半年線

茂達（6138）

4.41

電源管理IC供不應求，惟法人連兩日賣超1,623張，失守月、季線

智原（3035）

4.12

上演土洋對作，外資大賣3,496張、投信重回買方，股價跌破5日線

文曄（3036）

4.12

股價近三個月漲33.85％，惟15日留長上影線後趨勢轉弱，跌破月線

光群雷（2461）

3.89

元月營收續創歷年單月新高，惟股價17日開高走低，跌破5日線

創意（3443）

3.88

股價甫突破盤整區間，17日不敵月線反壓、外資連兩日賣超933     張

創惟（6104）

3.87

股價11日衝271元新天價後，遇沉重賣壓，投信連四日大賣3,463張

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平