2月17日一分鐘強弱勢股
2月17日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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易飛網（2734）
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10
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跨境旅遊最快Q3開放，觀光族群歡呼，股價漲停、創七個月新高
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山富（2743）
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10
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國際旅遊市場透曙光，17日量價齊揚，單日成交量創歷史新高
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鳳凰（5706）
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9.99
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政策利多點火，股價連六紅，創近八年新高，外資連八買1,619張
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佳必琪（6197）
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9.98
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傳打入美系電動車龍頭供應鏈、奪歐洲電動大巴訂單，展望樂觀
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長榮航（2618）
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9.95
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受惠解封題材、小金雞長榮航太訂單旺，法人連八日買超27.97萬張
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藥華藥（6446）
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9.91
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AOP仲裁案裁定勝訴，免賠48億元，股價17日開盤跳空漲停
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佳龍（9955）
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9.89
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俄烏局勢緊張推升金價，貴金屬買賣事業廢棄物處理業者受惠
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李洲（3066）
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9.88
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力拚產業轉型，去年11、12月自結每股獲利1.18元，年增逾一倍
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高林（2906）
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9.88
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1月營收8.24億元，月增2.5％、年增35.4％，創九年半來新高
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雄獅（2731）
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9.86
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日本宣布3月開國門，旅行社歡呼，17日成交量近萬張創新高
製表：鄭郁平
2月17日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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台開（2841）
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8.96
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再爆跳票，截至16日累計金額達2.46億元，最快11月恐面臨下市
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長科*（6548）
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6.85
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元月營收續創高，惟法人連兩日倒貨2,041張，股價回測月線
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益登（3048）
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5.3
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股價近一個月上漲10.51％，受盤勢脫累，17日回檔、跌破5日線
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信驊（5274）
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4.79
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外資連兩日賣超162張，股價17日苦吞爆量長黑，回測半年線
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茂達（6138）
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4.41
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電源管理IC供不應求，惟法人連兩日賣超1,623張，失守月、季線
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智原（3035）
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4.12
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上演土洋對作，外資大賣3,496張、投信重回買方，股價跌破5日線
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文曄（3036）
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4.12
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股價近三個月漲33.85％，惟15日留長上影線後趨勢轉弱，跌破月線
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光群雷（2461）
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3.89
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元月營收續創歷年單月新高，惟股價17日開高走低，跌破5日線
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創意（3443）
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3.88
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股價甫突破盤整區間，17日不敵月線反壓、外資連兩日賣超933 張
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創惟（6104）
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3.87
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股價11日衝271元新天價後，遇沉重賣壓，投信連四日大賣3,463張
製表：鄭郁平
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