同樣3倍本益比 老謝獨愛長榮陽明原因曝

俄烏邊境衝突再起火花，讓台股今（17）日午盤一度跳水，財信傳媒董事長謝金河認為，俄烏戰爭的戲碼神似兩岸爭端，高調卻是假議題，與其被大量訊息弄得團團轉，不如回歸資本市場最核心的通膨問題，並比較貨櫃航運與面板2大人氣族群，同樣都僅3倍的超低本益比，但航運格局卻更勝一籌。

他並指，航運格局比面板大的主因，在於毛利率差異，面板雙虎毛利率直直落，從去年的2字頭掉到10幾％，未來不小心恐轉虧，但他也提醒，運價走勢與貨櫃3雄去年第4季獲利、今年股利政策，將是左右基本面能否戰勝目前弱勢技術面的3件大事。

謝金河在最新一期《先探》投資週刊指出，這次俄羅斯集結大軍在烏克蘭邊境，看似戰火一觸即發，但卻都是美國在發新聞稿，且華府信誓旦旦指俄將發動攻擊，交戰雙方反而沒聲音。

期間先聽到美國參謀聯席主席密利將軍說，烏克蘭將有數萬人戰死，接著白宮安全顧問蘇利文又稱2月16日是俄出兵的時間表，總統拜登還頒布撤僑令，造成各國恐慌。

美國頻發空襲警報，當事人俄國總統普丁卻相對低調，俄羅斯外長甚至指責美國秀道德下限、胡說八道，克里姆林宮也駁斥美國「歇斯底里」，從美俄反應來看，這場烏俄邊境衝突十分詭異，美方加油添醋，俄方卻始終低調。

謝金河認為，有形戰爭代價太高，死傷太大，大家都盡量克制，發生機率不高，這時資本市場還是要回到原來的通膨問題上。

15日外電傳出演習的俄軍從邊境撤軍，激勵美股全面大漲，俄烏衝突看似烏龍一場，最後回到原點，市場最核心的焦點仍在通膨議題上，美國元月CPI與PPI各來到7.5％、9.7％，若是今年最高，那利空壓力將降，反之若2月續升，問題就大條，這是看股市最核心的點。

《先探》第2183期報導，一旦俄烏地緣政治問題紓解，原物料回檔，美國通膨壓力減輕，Fed縮表、升息力道也會放緩，資本市場將回歸探索今、明2年景氣變化的核心議題，謝金河以面板及貨櫃航運股為例，本益比雙雙剩3倍，正是大家擔心景氣急轉直下的敬畏之心。

例如友達去年EPS6.44元，群創也有5.53元，按照過去正常情況，股價總該反應10倍的合理本益比，可是市場反應冷淡。

他認為，關鍵來自毛利率的變化，相較面板雙虎去年第3季毛利率逾26％，群創第4季毛利率降到15.2％，友達18.9％，若再降到個位數，面板股不小心是會賠錢的，這是市場最核心的問題，也是股價不反應過去、而是反應未來的真諦。

至於熱門族群貨櫃航運，長榮、陽明1月股價都大跌逾30％，2月又漲逾16％，長榮的9周K值已降到40以下，技術面調整持續，長榮去年7月與9~10月均見大幅回檔，3個月暴跌65％，今年1月又挫20.7％。

謝金河表示，現在是貨櫃3雄基本面抵抗技術面調整的關鍵時刻，最重要的是運價在高檔可持續多久？還有市場關注第4季獲利及今年配息，這是貨櫃3雄的大事，但認為同樣的3倍本益比，貨櫃航運股仍比面板股格局更大。

（旺得富理財網 李宗莉）

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