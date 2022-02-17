外資買超159億 台股聚焦2大類股撐盤

外資買超159億 3大法人買超台股205億元

外資等3大法人周四（2/17）再度同步買超台股，合計達205.29億元。包括外資與陸資買超159.37億元；投信法人買超26.79億元及自營商買超19.13億元。

業內人士表示，周四盤中傳來烏克蘭開火消息，一度使盤勢向下急殺，但3大法人仍老神在買超，顯示對高股息殖利率、營運成長等股逢低卡位，呈老僧入定態度。

（工商時報 數位編輯）

俄烏情勢驚嚇台股跳水 終場力守紅盤收18268.57點

台股今天早盤續揚近百點，盤中受烏克蘭開火消息拖累，指數跳水翻黑，在解封股撐盤、台積電跌勢收斂之下，終場力守紅盤，上漲37.1點，收在18268.57點，18300點關卡得而復失。

盤中消息傳出，烏克蘭向烏東親俄爭議地區開火，導致美股期貨急殺，拖累台股從原本大漲近百點、觸及18330.63高點後翻黑，指數如跳水般下挫約40點，低點下探18190.24點，高低震盪約140點，隨後仍力守紅盤。

台股加權股價指數今天終場上漲37.1點，收在18268.57點，漲幅0.2%，成交值新台幣3043.32億元。

觀察指標股表現，受惠下半年邊境解封有望，航空股、觀光股今天大漲慶祝，華航漲逾7%，收31元，長榮航漲停收在34.8元，續創波段新高；旅行社鳳凰、雄獅飆漲停作收，飯店股如夏都、晶華也分別大漲約9%，六福上漲近5%。

電子股今天成交比重下降至5成，科技股如華邦電漲幅3.4%，收35元、旺宏漲幅約3%，收44.65元。

權值股尾盤拉抬，晶圓代工廠台積電跌幅收斂，終場小跌1元，收645元；鴻海上漲約0.5%，收106元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，由於俄烏局勢與市場對升息解讀等不確定因素仍在變動，預估在3月15日美國聯準會正式升息前，台股都會以箱型格局整理，區間約在季線18000點至18500點之間，但盤面仍缺乏主流強勢股，僅解封概念股與高殖利率個股有機會撐盤演出。

（中央社）

《盤後解析》台股震盪收高 專家：三大面向支撐強

台股今天開高，盤中傳出俄烏開火，指數一度翻黑，而在航空股帶領，加上台積電(2330)尾盤僅小跌作收，指數終場守在平盤之上，以18268.57點作收，上漲37.1點，漲幅0.2％，成交金額3043.33億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，聯邦公開市場委員會公布1月25至26日會議紀錄，多數官員同意，若通膨無法像聯準會政策委員會預期般下降，將需要加速升息。

這份會議紀錄顯示聯準會官員預期，接下來基準利率的調升，將比2015至2018年的調升還要積極，因此，以目前1月CPI、PPI雙雙持續寫下近期相對高，若2月仍維持高檔，預期3月升息的幅度有機會達到目前市場預期的上緣，對於股市來看，短線是不利。

基本面來看，下周將公布外銷訂單，觀察去年12月外銷訂單679.0億美元，為歷年單月新高，較上年同月增12.1％，連續第22個月正成長，不過由於變種病毒全球快速擴散，以及供應鏈問題仍在，恐抑低成長步伐，加以第一季為科技類貨品接單淡季，預期元月外銷訂單將較上月減少，因此，緊接將公布2月營收，多數公司都將呈現月減趨勢。

簡伯儀認為，美元近期出現弱勢整理，使得亞幣近期出現反彈，台幣近期回升，整體資金面仍對於台股有利。

法人態度上近期呈現看多，外資在現貨市場出現買超，期貨未平倉空單也出現減碼，本土投信集中出現加碼，櫃買市場也同步加碼，整體法人偏向正向，若法人態度持續偏多，盤勢下檔支撐強。

另外，從融資餘額來看，整體融資增加不多，融券持續增加，籌碼也偏向正向，因此，短線大盤雖然面臨漲多回檔壓力，但預期多方仍掌控盤面，指數下檔支撐強。

（時報資訊 莊丙農）