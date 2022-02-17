驚傳烏克蘭開火 美期貨重挫台股急殺翻黑

驚傳烏克蘭開火 美股期貨急殺 台股斷崖式下跌

俄羅斯衛星網周四（17日）報導，烏克蘭向烏東爭議地區開火，消息傳出，美股期貨急殺，其中那斯達克期指跌幅擴大至1%，標普500指數期貨跌幅達0.7%，道指期貨跌0.55%。而台股近中午原本大漲近百點，結果烏克蘭開火消息，大盤豬羊變色、斷崖下墜翻黑，至台北時間中午12時24分，台股下跌33點，高低震盪餘百點。

烏克蘭與俄羅斯情勢緊張，雖然俄羅斯連續2日稱部分部隊在完成軍演後已經開始撤回長駐基地，不過包括美國及北大西洋公約組織（NATO）等都強調，還沒有看到俄羅斯撤軍跡象，美國更指有超過15萬俄羅斯大軍持續在烏克蘭邊境集結，甚至還有增兵趨勢。

（中時新聞網 吳美觀）

傳烏克蘭開火 台股一度漲近百點 指數急速下挫翻黑

台股今(17)日盤中一度漲近百點，站上18300點，中午時分，驚傳烏克蘭向烏東親俄區開火，雖然消息還在求證中，但股市盤中急速下挫，指數由紅翻黑，跌破18200點，目前來到18199.95點，下跌31點。

台股今(17)日開低走高，華航、長榮航盤中飆漲逾7%，帶動觀光股衝高，夏都、雄獅、鳳凰亮燈漲停，貨櫃三雄也漲逾1%，台積電跌幅收斂，指數一度漲近百點，站上18300點，來到18330.63點。

美國聯準會(Fed)公布上月會議紀錄顯示，如果通膨不能如預期地減緩，將加速升息腳步，美股周三漲跌互見，台股今(17)日開盤下跌18.17點，以18213.3點開出後，延續昨日漲勢震盪走高，接近午盤時指數來到18330.63點，上漲99.16點。

受惠解封題材，航空雙雄續強，華航衝上3字頭，股價一度來到31.25元，上漲2.3元，漲幅7.9%，長榮航更來到34.5元的近11年新高，漲逾9%；觀光類股漲逾4%，夏都、雄獅、鳳凰盤中亮燈漲停，晶華也漲逾9%，一度來到170元。

台積電開盤下跌2元，以644元開出，盤中一度收斂至平盤，聯電維持平盤以上，盤中來到55元，漲逾1%。

（中時新聞網 曹逸雯）