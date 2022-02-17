邊境鬆綁見曙光 觀光概念股全面樂漲

全球各國陸續開放邊境管制，指揮中心研議三方向逐步鬆綁，觀光局亦進行開放相關準備，希望最快可在第三季開放跨境旅遊。觀光類股指數1月底下探90.62點的8月低點後止跌回升，今（17）日開高後放量勁揚3.32％至100.19點，創近3月高點、領漲盤面各類股。

其中，旅遊股全面大漲，包括山富（2743）、鳳凰（5706）、五福（2745）、易飛網（2734）均亮燈漲停，分創上櫃以來、7年10個月、近11月、近7月高點，1個月來漲幅達37～40％。雄獅亦飆升9.32％、創近11月高價，1個月來漲幅亦達近26％。

而寶得利（5301）同步亮燈攻頂、站回票面價，創7個月高點。飯店業者夏都（2722）飆升8.67％至32.15元、登3月高點，富野（2736）大漲7.37％至33.2元、為4月高點。晶華（2707）勁揚6.77％至165.5元、創下2年新高，六福（2705）同步走升4.61％至18.15元。

餐飲股表現亦強勁，以「歇腳亭」起家的聯發國際（2756）7日下探99.1元上櫃新低後止跌，今日在買盤敲進下亮燈攻上114元漲停價。經營85度C的美食-KY（2723）勁揚4.44％至117.5元，以「快樂檸檬」布局全球的雅茗-KY（2726）亦上漲3.65％至28.4元。

指揮中心因應全球各國陸續開放邊境，研議在疫情可控狀況下，朝三方向逐步鬆綁邊境管制，首先規畫全面開放商務客入境、最快3月中放寬，其次才開放旅遊，若疫情控制良好，日前宣布自14天縮減至10天的居家檢疫天數可望進一步縮短。

交通部觀光局亦針對重新開放跨境觀光持續進行相關準備，局長張錫聰表示，除不定期與相關業者座談，也已研擬建議說帖，希望指揮中心核准分階段、有條件開放跨境旅遊，預期除了3月有機會開放商務客外，最快第三季有機饋可開放跨境旅遊，惟目前尚未定案。

（時報資訊 林資傑）

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