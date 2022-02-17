2/17上市、櫃企業營運快報

今（2/17）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.元大US高息特別股(00771)採季配息，今年第1季的配息預計在2月25日除息，每單位預估發放0.18元，3月24日分配收益。目前美股殖利率約1.8%，以元大US高息特別股ETF 14日收盤價17.59元推算，本次的配息水準相當有吸引力。

2.櫃買中心預計2月17日（周四）審議正基公司（6546）上櫃案。

正基公司2020年合併營業收入為26億6,532萬元，稅後淨利為2億8,646萬元，每股盈餘為4.70元。2021年前三季合併營業收入為23億5,883萬元，稅後淨利為2億8,525萬元，每股盈餘為4.66元。

3.下游客戶包括美國GE、勞斯萊斯等全球航空引擎大廠的晟田科技，近年也投入半導體設備的主要零件供應，因應後疫情時代航太產業復甦及在地半導體產業鏈成形，晟田將攜手高雄經發局，進行多元產業發展布局。

4.神基投控(3005)旗下子子公司漢通科技推出全新的工業用MiniLED觸控顯示器。DP-173X-UHD採用投射式電容觸控螢幕(PCAP)，搭配最先進的MiniLED背光模組技術，對比度高達 100000:1，使得畫質更加清晰、細緻，立體感與色彩飽和度都能夠更完美的呈現。

DP-173X-UHD亦具備優異的強固能力，不論是極端氣候環境，或者是強光照射皆可為使用者提供可靠又高效的使用體驗。

5.網紅流量變現電商集團美而快(5321)自結2021年12月稅後盈餘為424萬元，順利轉虧為盈，累計2021年11月及12月每股盈餘為0.51元，美而快子公司禾東國際將於下周舉辦「White Labs品牌發表會」，美而快表示，今年營運可望優於去年。

6.曜越(3540)全新鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體正式開賣，其中5200MHz和5600MHz兩種時脈預計3月3日上市，曜越表示，雖然顯卡供貨仍舊吃緊，整體來看，隨著缺料逐漸紓解，營運可望逐季回升。