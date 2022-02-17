盤前掃描｜2/17財經重點一把抓

本日重要投資情報：（1）14檔價量齊揚 後市看旺；（2）台積、Intel全球擴廠激戰 肥了11檔供應鏈；（3）低軌衛星釋照 13檔吃香 「這檔」放量漲；（4）航運只是跌深反彈？ 8檔迎接作夢行情。



工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。



三大法人同步買超 13檔吸睛

俄烏衝突降溫有助修復風險偏好，全球股市強彈，16日外資被軋回補84.68億元，投信連12買達316.69億元，刷新歷史第三高紀錄，電子與傳產聯手齊漲，半導體雙雄台積電及聯發科同步領漲逾2％，推升台股收18,231點勁揚279點，是今年以來最大漲點，同步收復所有均線…閱讀全文

綠界承銷價760元 刷新紀錄

興櫃股王第三方支付廠商綠界科技16日舉辦上櫃前業績發表會，將於3月15日正式轉上櫃。綠界聚焦第三方支付業務，承銷價格暫訂為每股760元，打破先前力智589元紀錄，創上市櫃承銷價最高，競拍後實際承銷價有望上看千元…閱讀全文

台積、Intel全球擴廠激戰 肥了11檔供應鏈

台積電、英特爾（intel）互別苗頭！Intel宣布以54億美元收購高塔半導體，台積電董事會15日也核准逾5千億元資本預算。全球半導體製造掀擴產潮，中砂、光罩、精材等擴廠受惠股需求強勁、股價齊揚…閱讀全文

高盛大摩喊買 這檔ABF指標股上看400元

台股財報季持續熱烈展開，摩根大通證券研判，欣興（3037）去年第四季財報、首季營收表現將雙雙超越市場共識，高盛、摩根士丹利證券近期亦同聲喊買，景碩（3189）財報則搏得內外資一致讚賞，看好營運逐季升溫，ABF指標股成市場多頭共識聚焦處，提振台股士氣…閱讀全文

14檔價量齊揚 後市看旺

俄烏緊張情勢暫時趨緩，歐美亞股市同步反彈，外資也出現回頭買超，三大法人合計買超118億元，台股量能溫和回升，篩選上市股16日呈現價量齊揚，法人合計買超2千張以上，計有華邦電（2344）、華通（2313）等14檔個股，後市行情續看俏…閱讀全文

低軌衛星釋照 13檔吃香 「這檔」放量漲

台灣低軌道衛星執照將正式釋出，吸引三家國際知名低軌道衛星業者探路，包括SpaceX的Starlink計畫、英國政府與印度Bharti Global收購的OneWeb，以及加拿大的Telesat等，低軌衛星概念股也隨之熠熠生輝，包括系統電（5309）、金像電（2368）等13檔16日全面收紅…閱讀全文

航運只是跌深反彈？ 8檔迎接作夢行情

觀察近期航運股強勢表現，萬寶投顧分析師黃清照認為，「僅是跌深反彈行情」，今年看好的還是電子成長股，有題材加持，例如車用概念股作夢空間大，且股價基期低的，才有利潤空間…閱讀全文

延伸閱讀

Fed會議紀錄：若通膨率續升 將加速升息

Gogoro 本季底赴美掛牌不變

化纖原料報價續漲 新纖等4檔毛利率進補

俄烏緩解？專家押寶這5檔 普丁不打更賺

英特爾併高塔2大盤算曝光 新唐成大贏家