高盛大摩喊買 這檔ABF指標股上看400元

台股財報季持續熱烈展開，摩根大通證券研判，欣興（3037）去年第四季財報、首季營收表現將雙雙超越市場共識，高盛、摩根士丹利證券近期亦同聲喊買，景碩（3189）財報則搏得內外資一致讚賞，看好營運逐季升溫，ABF指標股成市場多頭共識聚焦處，提振台股士氣。

甫公告財報的景碩，獲得高盛、美銀、摩根士丹利證券與凱基投顧等一致讚賞，其中，摩根士丹利、美銀證券異口同聲，強調在台系ABF廠中，景碩2021～2024年獲利年複合成長率高達49％，評價又相對偏低，最具投資吸引力。

美銀證券認為，景碩ABF擴產速度快，2022年增加30～40％，2023年增加40％，高於產業平均的連兩年擴產21％，因此，營運力度應會超越同業，鑒於毛利率提升、來自ABF貢獻不斷增加，景碩獲利動能增溫，看好股價有重新評價（re-rate）空間。

大型外資券商裡面，對景碩最樂觀股價預期仍是高盛證券的400元，美銀證券的350元亦是市場高標。

另一ABF人氣指標股欣興尚未公布財報，摩根大通證券對欣興基本面研究相當透徹，看法深獲市場資金信賴，在ABF基本面研究中占有一席之地，於財報公告前，將欣興推測合理股價由255元調升至276元，給予「優於大盤」投資評等。

市場目前對欣興去年第四季每股純益估計值是2.68元、毛利率25.2％，對照美系外資單季每股純益2.78元、毛利率26.8％的財務預測，顯然認為市場共識太過保守。

放眼第一季，摩根大通看好新廠擴張帶來挹注，有利欣興本季營收只季減4～6％，較市場估計的季減8～10％縮小約一半幅度。美系外資賦予的每股純益推算，更是高出市場預期逾一成，來到2.66元，也透露出欣興淡季不淡，業績可望維持高水準。

就產業基本面看，根據摩根士丹利產業調查，ABF的需求能見度已經延伸到年底，BT載板能見度則為二至三個月。

高盛證券指出，ABF供應持續緊缺，未來幾季、幾年都可望推升欣興毛利率水準，而且隨伺服器、桌機CPU升級需求，欣興在先進封裝又有優勢地位，中長線的營收與獲利年增率不可小覷。高盛證券對欣興推測合理股價高居400元，是外資圈最高。

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