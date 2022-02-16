三大法人同步買超117億 台股勁揚279點

俄烏衝突降溫有助修復風險偏好，全球股市強彈，16日外資被軋回補84.68億元，投信連12買達316.69億元，刷新歷史第三高紀錄，電子與傳產聯手齊漲，半導體雙雄台積電及聯發科同步領漲逾2％，推升台股收18,231點勁揚279點，是今年以來最大漲點，同步收復所有均線，投資專家樂看第一季指數有望緩步向18,619點前波歷史新高靠攏。

上市櫃公司去年財報將於3月底截止公告。多位投資專家預估獲利約4～4.2兆元，配息率約65％，股息約2.6～2.73兆元。

台新投顧副總黃文清指出，第一季指數有機會先上18,600點，看好金融、塑化及半導體股表現；但要留意2月底至3月初升息議題再現，股市恐再出現震盪。

第一金投顧董事長陳奕光則樂觀估計去年上市櫃公司大賺4.2兆元，以配息率70％來看，配息金額挑戰3兆元大關，第一季指數上看18,700點，接下來第一季財報不看淡，配合資金行情持續等多重利多，第二季初有望挑戰19,000大關。

高殖利率是吸引外資最大優勢。富邦特選高股息ETF經理人楊邦珩指出，台股擁經濟優勢，吸引資金持續湧入，除具有發展潛力的產業股，高殖利率股也成為投資的目標，受惠許多企業去年創下獲利新高，今年的股利配發有望優於以往。

美股四大指數15日跌深反彈，費半指數強彈5.47％，台積電、聯電及日月光投控ADR同步飆漲約4％，帶動外資16日大舉回補台股，買進非電族群以航空雙雄及貨櫃三雄為主，其餘仍以科技股居多，包括晶圓代工、DRAM股、IC設計股、ABF載板、PCB等。

據統計，三大法人16日齊買117.1億元，買超金額逾4億元以上有台積電、欣興、華航、華邦電、長榮航、慧洋-KY、陽明、華通、萬海、南亞科、長榮、南電、世芯-KY等13檔，其中，台積電買超近22億元最多，欣興及華航各達14～15億元。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示，隨著指標經濟體、全球領導大廠相繼針對關鍵科技供應鏈投入資源鞏固優勢，全球半導體上游包含設備廠、晶圓代工廠等，都將率先受惠，持續為科技長多行情領頭羊。

國票投顧表示，台股接下來要留意台廠本周法說會及今日期貨結算，將影響相關個股走勢及左右盤勢走向。本周有玉山金、富邦媒、原相、中光電及精材等公司法說會。