外資買超84億 電子航運成主力 權值股堅挺

元宵變盤虛驚一場！俄烏情勢終見緩和，周二華爾街股市大漲，道瓊指數為4個交易日以來首次收高，標普500指數上漲近1.6％，以科技股為主的那斯達克指數更大漲2.5％。台股警報化解早盤大漲逾200點，台積電今起買回自家股，開高12元，為645元。類股齊揚，電子零件與航運股成為領漲主力，其他電子、半導體與汽車股跟隨在後，助多方一臂之力。聯發科、鴻海、日月光投控等電子權值股堅挺，就連中小型股指標的櫃買OTC指數也勁揚逾1。台股遍地亮點，周三適逢台指期結算，終場拉高收漲279.66點，為18,231.47點。今日外資（不含外資自營商）買超84.6832億元，投信買超23.325億元，自營商買超10.0436億元，三大法人買超118.05億元。

台積電今起買回自家股1387張辦理註銷，由於股價區間介於444~960元之間，其960元的高價設定，近來股價水準，顯示公司對後市表現的信心；今早台積電開盤上漲12元，為645元，全場維持高檔震盪，終場收高2％，為646元。受惠台積電拚擴產，董事會核准約新台幣5550億1775萬元，激勵京鼎（3413）、帆宣（6196）、亞翔（6139）及家登（3680）等設備和工程廠股價齊揚。航空雙雄挾著營運雙利多題材，近來漲勢凌厲成為盤面焦點，今日華航（2610）、長榮航（2618）雙雙爆量走高，華航大漲逾5％、長榮航盤中再創高價來到32.65元，而強勁走勢引短線當沖客的資金進場，近來當日沖銷成交量占個股成交量的比重超過4~5成。ABF載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）及南電（8046）營運表現及展望受外資肯定，周三欣興表現最強，開高後放量勁揚6.52％至237元，回升至1個月高點，鄰近尾盤維持近5.5％漲勢；南電尾盤維持近5％漲幅；景碩因調節賣單出籠壓回，尾盤漲幅降至約1％。

俄烏警報暫除，台股早盤不僅重返萬八大關，終場更站穩18,200點之上，收復10日線17,998點、5日線18,158點和月線18,146點。5日RSI為59.54，10日RSI為54.74，9日K值為67.51，9日D值為60.68，20日乖離率為0.46。周二外資賣超162.2128億元，呈現連2賣，今日在俄烏危機解下，台股基本面優勢再度吸引外資回頭買超84.6億元，三大法人全面偏多，合計買超118.05億元。

台股強彈，兆豐國際投顧研究部協理黃國偉指出，相比俄烏的地緣情勢升溫，美國聯準會（Fed）升息對盤勢影響更大，只要靴子還未落地，後市就難出現強勢反彈，季線將成為後續多空比拚的關鍵位置。萬寶投顧投資總監蔡明彰表示也認為，Fed升息與縮表勢必帶來重大影響，但目前為止仍未見到完整政策，若聯邦公開市場委員會（FOMC）3月升息1碼，指數頂多再跌約300點；但一口氣升息2碼，恐怕有下探17,000點的可能。

（時報資訊 張嘉倚）

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