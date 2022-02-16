新股申購又來了！3檔抽中最多賺3.3萬

無腦抽紅包，新股申購又來了！今（16）日有3檔個股開放申購，由廣閎科（6693）打頭陣，嘉基（6715）及建新國際（8367）則是增資發行新股，廣閎科價差最大，若順利中籤，3.3萬元輕鬆入袋；不過，分析師建議，價差是指興櫃股價與承銷價之間差距，不代表新股上市之後就會一路走高，若是賺取價差為出發點參與投資，那掛牌後應先落袋為安，若是看好營運發展，再考慮續抱。

茂迪（6244）小金雞廣閎科以每股116元承銷價辦理公開申購，預計3月掛牌上櫃，2月22日為公開抽籤日，預計3月掛牌上櫃，以昨（15）日興櫃均價收在149.3元計，抽中現賺3.3萬元；廣閎科去年營收達12.12億元，年增40.9％，為歷年新高紀錄，今年元月營收維持高檔，連5月改寫單月新高紀錄，達1.21億元，年增41.97％；去年前三季獲利超越前（2020）年全年，每股盈餘1.82元。

嘉基為嘉澤（3533）轉投資成立的子公司，今日辦理上市增資、發行新股，公開申購價格為95元，2月16日至18日為公開申購期間，將在2月22日為公開抽籤日，以今日盤中最高價格117.5元計算，抽中一張進帳約2.25萬元；嘉基在高速傳輸產品設計技術具競爭優勢且客製化能力強，全球三大筆記型電腦廠商Dell、HP及Lenovo皆為其客戶，嘉基提供商用機種的擴充基座Thunderbolt傳輸線，佔整體營收比重約70％，今年元月合併營收2.27億元 年增7.49％。

建新亦是增資發新股，本次辦理公開申購價格為42.5元，2月16日至18日為公開申購期間，預計2月22日為公開抽籤日，以今日盤中最高價格50.7元計算，一張賺8,200元；建新主要營運項目是整合進出口報關、倉儲、運輸、散雜貨碼頭裝卸、內陸貨櫃集散站及航空貨物集散站等物流服務，船舶裝卸業務占營收比重逾40％，倉儲業務占30％，今年元月合併營收1.93億元，年增25.05％。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）

延伸閱讀

7檔高股息ETF英雄所見略同 股魚曝玄機

Fed鷹浪太強！美尖牙股進入投資甜蜜區

ETF除息秀將登場 這檔近3次都一日填息

6檔內需股走大運 專家曝這檔25元有找

長榮營收創高 券商曝驚人預測遭狠虧