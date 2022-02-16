俄烏關係和緩 半導體類股反彈樂 20檔同慶

台股今（16日）加權股價指數收盤報18,231.47點，漲279.66點，漲幅1.56％，成交量為2,690.20億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計詮欣、宏亞、陞達科技、南璋等20檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以零組件、半導體類股波動最大，分別上漲2.57％、2.03％，百貨類股跌幅明顯，下跌0.49％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達7％的有12檔，前8名皆觸及漲停，依序為詮欣（6205）、宏亞（1236）、中砂（1560）、飛宏（2457）、世芯-KY（3661）、高林（2906）、晶豪科（3006）、怡利電（2497），其餘為映泰（2399）、鼎固-KY（2923）。

上市股今跌幅超過2％的有13檔，跌幅前10名有佳龍（9955）、富采（3714）、台開（2841）、東和鋼鐵（2006）、富邦媒（8454）、全宇生技-KY（4148）、力銘（3593）、天瀚（6225）、吉源-KY（8488）、六福（2705），今日無跌停個股。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、華邦電（2344）、和益（1709）、群創（3481）、聯電（2303）、長榮（2603）、富采（3714）、友達（2409）、智原（3035）。

上櫃有16檔8％以上漲幅，漲幅前10名皆觸及漲停，有陞達科技（4945）、南璋（4712）、立衛（5344）、建達（6118）、寶得利（5301）、其祥-KY（1258）、天鉞電（5251）、鈺創（5351）、全達（8068）、藥華藥（6446）。

今日上櫃有12檔股票有3％以上跌幅，跌幅前10名有天蔥（2740）、綠電生（8440）、及成（3095）、新零售（3085）、台蠟（1742）、啟發電（6512）、金益鼎（8390）、謚源（2235）、時報（8923）、奈米醫材（6612），今日無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為創惟（6104）、元太（8069）、鈺創（5351）、久陽（5011）、合晶（6182）、位速（3508）、點序（6485）、高端疫苗（6547）、漢磊（3707）、威剛（3260）。

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