2/16盤中熱門焦點股

（1）致伸去年EPS為5.13元 股價反彈突破短壓

致伸（4915）搶攻車電商機，將前往美國設廠。致伸表示，第一階段以設立hub發貨倉庫為主，第二階段才是設後段模組廠，時間未定，但理想地點為德州。由於特斯拉總部已由加州搬遷到德州奧斯汀，並設立超級工廠，推估致伸乃配合特斯拉設廠。致伸法說會公布自結去年EPS為5.13元，今早股價反彈一舉突破5日、10日及月線反壓。

致伸自結2021年獲利為22.98億元，EPS達5.13元。致伸今年將產品組合與應用由過去的智慧裝置介面（Interface）、視覺影像（VT）、商用設備（Businesss Equipment）以及聲學（Audio）等四類改劃分為三大類，分別為資訊產品（Information Products）、智慧生活（Smart Lifestyle）以及車電/工業物聯（Auto/Industrial AIoT）。新產品線劃分將可以更清晰的呈現未來成長新動能。致伸去年車電/工業物聯已提升至雙位數占比，下半年更分別在第三季增加到17％，第四季維持16％。

據了解，該公司開發的先進駕駛輔助系統（ADAS）相機模組拿下美國電動皮卡（Pickup）新創公司Rivian訂單，今年可望量產出貨，被致伸視為車電業務長期的成長動能來源之一。致伸今年美國電動車大客戶的成長動能非常強，目標車電2024年占比衝10％。

（時報資訊 任珮云）

（2）仲裁案勝訴免賠 藥華藥緊鎖漲停

藥華藥（6446）與AOP仲裁案，德國最高法院終判藥華藥勝訴免賠，今日股價跳空鎖在漲停板272.5元，開盤15鐘，有近3000張買盤排隊搶著要買。藥華藥發布重訊公布，接獲委任的德國律師以電郵告知，AOP仲裁案獲德國聯邦最高法院裁定勝訴，藥華藥不需支付原仲裁判約48億新台幣賠償，締造國際仲裁結果翻盤的空前紀錄。

此裁定為藥華藥與AOP自2018年4月開始，國際仲裁案纏訟近4年的最終局判決，期間藥華藥歷經2020年10月21日ICC仲裁判斷認定應支付AOP相關賠償及利息，到向德國法蘭克福高等法院提撤仲案在2021年3月25日遭駁回，在兩次挫敗後，終在上訴德國聯邦最高法院獲得戲劇化的逆轉勝。

德國最高院同時裁定，藥華藥與AOP的授權及製造合約仍為有效，藥華藥在歐洲仍與AOP維持合作關係。公司攻下美國市場後，歐洲市場仍出貨無虞，將可維持穩定收益。

藥華藥在最新的仲裁案進度重訊中表示，原ICC仲裁判斷認定應支付之相關賠償及利息，業經德國聯邦最高法院裁定確認為不存在，對公司財務業務有正面影響。

（時報資訊 郭鴻慧）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電（2330）：上季決配息2.75元、將發債募資擴產，昨夜ADR強彈3.97％，激勵今股價開高約1.5％，收復5日線。

2.華邦電（2344）：昨三大法人合計轉買超5975張，加上美光昨夜強彈6.83％，激勵盤初股價彈升逾4％，躍過5日線。

3.怡利電（2497）：電車題材催油門，外資、自營商連日買超，盤初強彈逾6％，叩關百元。

4.高林（2906）：1月營收創高，月增2.56％、年增35.4％，盤初爆量衝漲停，領漲百貨股。

5.帆宣（6196）：四大晶圓代工廠擴大資本支出，今年拚賺進一個股本，早盤揚升近3.5％，持穩160元。

6.敬鵬（2355）：訂單能見度維持至首季底，今隨大盤登上反彈列車，攻高約3％。

7.致伸（4915）：新品拉貨強勁全年營收、獲利續拚新高，股價位處低檔太委屈，今早攻高3％一舉突破短均上探季線。

8.信紘科（6667）：1月營收續登峰，搭配外資低調買超，底部逐漸墊高，一度揚升半根漲停板。

9.光頡（3624）：去年每股賺4.04元登高，多方一吐怨氣，大彈5％回到80元之上。

10.中砂（1560）：半導體業務強勁，台積概念股沾光，早盤急拉攻頂，突破5日線及月線。

11.技嘉（2376）：四大產品線需求攀升，今年營運樂觀，三大法人昨轉買超，早盤漲逾2％。

12.大眾控（3701）：電子代工、工業電腦業務有望續強，H1業績不看淡，早盤漲逾5.5％、靠攏季線。

13.新光金（2888）：1月獲利21.16億元、EPS0.15元，不畏外資昨大幅賣超，今早穩守盤上，領漲金融股。

14.中光電（5371）：去年每股盈餘5.12元，寫下2006年來高點，今年資本支出倍增，激勵晨盤反彈近4％，重返五日線。

15.藥華藥（6446）：與AOP仲裁案，德國最高法院終判藥華藥勝訴免賠，股價聞訊跳空鎖在漲停272.5元，躍上各均線。

16.和益（1709）：旗下綠能及儲能事業蓄勢待發，元月營收寫次高，首季營運成長可期，獲外資連4買，晨盤挾量彈升4％，站上逾10年高價。

17.智邦（2345）：1月營收為52.59億元，年增20.19％，寫下歷年同期新高，晨盤反彈4％，收復月線。

18.智易（3596）：1月營收雙增達33.91億元，拿下歷史第三高，首季營收看旺可期，晨盤跳漲3％，重返各均線上。

19.宏達電（2498）：無懼元月營收寫同期低，獲外資連4買相挺，早盤反彈4％，觸及五日線。

20.長榮航（2618）：台灣入境檢疫政策將放鬆，出國旅遊規劃「分階段鬆綁」，股價漲逾3％再創高。

21.華航（2610）：台灣入境檢疫政策將放鬆，股價漲逾5％、近29元。

22.台驊控股（2636）：1月營收40.12億元，創歷史次高，股價漲逾2％維持高檔。

23.鳳凰（5706）：出國旅遊規劃「分階段鬆綁」，股價一度漲逾2％、接近50元關卡。

24.鈺創（5351）：Type-C接口將一統江湖，晶片訂單看到下半年，股價攻漲停81.9元。

25.鈺太（6679）：2021年獲利翻倍成長，每股淨利15.06元，改寫歷史新高。看好2022年業績有望繳出雙位數成長，股價漲逾7％創新高。

（ 時報資訊 李慧蘭 ）

（4）法說前外資送暖 台達電止跌反彈

台達電（2308）將於2月25日舉行法說會，公布2021年財報，並說明今年第1季營運展望，由於第1季為傳統淡季，預期台達電營運將依循往年趨勢較第4季下滑，美系外資最新報告正面看待台達電業績前景，維持台達電「買進」評等，目標價360元，台達電今天盤中股價止跌反彈。

受到淡季影響，台達電1月合併營業收入為262.7億元，月減12.6％，但年成長5％，創下歷年同月新高。

就三大業務範疇來看，電源及零組件占台達電1月合併營收比重約61％，基礎設施約占1月合併營收25％，自動化約占1月合併營收14％。

台達電將於2月25日舉行線上法說會，美系外資在法說會前發布最新報告指出，有鑑於台達電紮實的生產專業技術及製造可提供整體解決方案，推升IA（工業自動化）營收長期成長趨勢，且我們預期，台達電將攜手台灣ODM/OEM廠多方面進軍印度、美國及東南亞等地區，進而帶動公司長期營收成長，加上我們相信綠色資本支出有機會成為新的長期營收驅動力，台達電將是電動車充電/電池儲能/能源效率及再生能源市場主要受益者，我們預期，台達電的營業毛利率/營業淨利率將隨著IC供應順暢回升，預估2022年/2023年台達營收將年增12％/9％，我們對台達電業務前景保持正面看法，維持台達電「買進」評等，目標價360元。

受到國際股市波動劇烈影響，外資自2月8日至2月15日天天賣超台達電，累計共賣超台達電13895張，致使台達電近期股價走弱，不過，今天台股受美股大漲帶動強勢走高，台達電盤中股價也止跌反彈，擺脫近日頹勢。

（ 時報資訊 張漢綺）

（5）台積電逾5千億大擴產 4檔受惠股齊揚

晶圓代工廠台積電積極投資擴產，董事會核准209億4,417萬美元資本預算，約新台幣5,550億1,775萬元，激勵京鼎、帆宣、亞翔及家登等設備和工程廠今天股價齊揚。

台積電董事會15日核准資本預算209億4,417萬美元，約新台幣5,550億1775萬元，將用於建置及升級先進製程產能、建置成熟及特殊製程產能、建置先進封裝產能、廠房興建及廠務設施工程，以及2022年第2季至第4季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電積極投資擴產，市場看好無塵室、廠務工程及半導體設備等廠商營運可望受惠，吸引買盤湧入，推升相關族群股價齊揚。

京鼎股價一度達新台幣226.5元，上揚3.9%；帆宣一度達166元，上漲4.73%；亞翔達31.85元，漲幅2.41%；家登達273.5元，漲幅4.58%；信紘科達87.8元，漲幅逾5%。

受惠半導體客戶需求強勁，京鼎1月營收達11.32億元，為單月營收歷史次高水準，年增17.57%。帆宣在工程收入增加挹注下，1月營收達36.27億元，為單月營收歷史第3高水準，年增74.37%。

隨著台灣市場專案工程進入施工高峰期，中國大陸市場工程逐漸步入正軌，亞翔1月營收達28.86億元，年增94.53%。家登在光罩、晶圓載具產品營收增加挹注下，1月營收3.37億元，年增52.62%，並為歷年同期新高。

信紘科在半導體廠擴產需求強勁下，1月營收更攀高至1.91億元，年增33.67%，並一舉刷新上櫃後單月營收新高。

（中央社）