長榮營收創高 券商曝驚人預測遭狠虧

新冠肺炎疫情反覆，使得全球供應鏈仍相當緊繃，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明今年一月的營收都創歷史新高，有券商因此調高長榮財測，全年EPS從55元提高至68.12元，目標價375元，持續看旺長榮的營運表現。不過PTT論壇的網友們卻不領情，狠虧券商，「估EPS很準，但這是估，該賣的時候還是跑第一。」

ETtoday報導，宏遠投顧分析，長榮1月營收568.41億，月增8.8％，年增99.9％，估計1月單月EPS超過6元，因此全年EPS從55元提高至68.12元，並給予本益比5.5倍，計算目標價為375元，弘遠也認為，市場過度樂觀美國碼頭塞港的改善情況，預期仍是吃掉全球航運的主要原因。

此事引起PTT網友們的熱烈討論，但許多人卻相當不以為然，「宏遠報告其實大多正確，不過股價是另一回事」、「已知的利多還是利多嗎？股價又衝不上去」、「eps產業很準，股價就先QQ」、「eps68…長榮真的委屈了」、「貨櫃航運超級委屈，唉。」

不僅如此，有網友狠虧宏遠，「估EPS很準，但這是估，該賣的時候還是跑第一」、「股價估超高，賣最大的不就是你」、「宏遠出貨文？」、「操作和報告不同步本來就是唬爛呀，外資不是也常這樣」、「宏遠真的很準，但股票就是要低買高賣，是另一種競爭」、「獲利估的準就是非常棒的報告了，剩下的股價能到哪，什麼時候該跑本來就要自己判斷。」

貨櫃三雄一月營收全都創新高，長榮1月營收568.41億，月增8.8％、年增99.9％；陽明355.9億，月增1.3％、去增74％；萬海突破300億，達325.1億元，月增39.8％、年增140％。

（中時新聞網 郭宜欣）

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