俄烏局勢緩 台積拉升 台股早盤漲逾250點

台股加權指數16日開高在18,109.17點，一舉站上月均線，權王台積電（2330）開在645元，大漲12元，台灣50成分股聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電（2303）、鴻海（2317）紛紛往上拉升，台股早盤漲幅擴大，大漲逾250點。

俄羅斯、烏克蘭戰情緩解，緩解過去三個交易日重創股市的地緣政治疑慮，油價應聲下挫、近來走勢疲軟的科技及半導體類股應聲飆高，費城半導體指數寫下2021年3月以來最大單日漲幅。

道瓊工業平均指數2月15日終場上漲1.22％（422.67點）、收34,988.84點。那斯達克指數上漲2.53％（348.84點）、收14,139.76點。費城半導體指數大漲5.47％（184.25點）、收3,554.45點。

元富投顧指出，在2～3月這段期間，利空消息不斷，包括俄烏衝突、美國CPI創40年新高，FED可能採強烈的升息手段，在利空尚未出盡或鈍化前，很明顯投資性買盤遲遲不進場，大盤動能萎縮到只有去年高峰時的一半不到。

而去年熱門的族群，股價也大幅回檔，尚未恢復元氣，短期若俄烏緊張氣氛化解，大盤可以守穩18,000點，再試圖找出新的主流股，凝聚市場人氣，在此只能控制持股，低接為原則。

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