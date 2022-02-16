盤前掃描｜2/16財經重點一把抓

本日重要投資情報：（1）15家公司董事 力敲自家股 這檔信心爆棚；（2）成本狂飆 車價恐二度調漲；（3）台積破天荒！今起至4/15買回自家股1,387張；（4）台積ADR漲近4％ 費半狂飆5.5％。



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投信連11買 14年來最狂熱

代表政策資金動向的官股券商與內資重要指標投信，今年來肩負起台股最大多頭指標。外資15日續提款台股162億元、萬八得而復失，但上述兩大內資持續並肩作戰加碼，投信對台股不離不棄、連11日買超逾294億元，刷新史上第四高連買金額紀錄、創近14年半來新高，鎖定廣達、開發金等績優股大舉敲進…閱讀全文

台積ADR漲近4％ 費半狂飆5.5％

俄羅斯國防部宣布已將部分在俄烏邊境進行演習的軍隊撤回基地。國際油價驟跌，金價、美元指數反轉向下，VIX恐慌指數急殺，比特幣衝高、十年期美債殖利率突破2％。美國股市應聲強彈，科技股、晶片股士氣大增，那斯達克指數大漲2.53％，費城半導體指數也跳漲5.47％，輝達大漲逾9％…閱讀全文

台積破天荒！今起至4/15買回自家股1,387張

晶圓代工龍頭台積電15日召開董事會，通過包括業績獎金與酬勞的去年員工分紅共計新台幣712億290萬元。而為了吸引及留任公司高階主管與關鍵人才，董事會核准發行2021及2022年限制員工權利新股，總市值約達27.5億元。為抵銷其所造成股權稀釋影響，台積電宣布自今（16）日起，於集中交易市場買回相同股數的公司股份並將辦理註銷…閱讀全文

成本狂飆 車價恐二度調漲

海運運價高得離譜，汽車廠也吃不消，抱怨「進口一台份零件（組裝一輛車所需零件）的運費幾乎快跟新車售價一樣！」。由成本大幅墊高，國內車商面臨年內第二度漲價的壓力，市場預估最快第二季末就會有業者宣布漲價…閱讀全文

揮別低潮 長榮航太維修訂單看到未來10年

長榮集團旗下長榮航太（2645）18日將以每股63元登錄興櫃。長榮航太董事長黃南宏15日表示，受惠疫情趨緩及航空產業復甦，旗下維修、製造兩大事業體今年營收將分別年增逾一成及五成，將擺脫去年營運谷底期…閱讀全文

15家公司董事 力敲自家股 這檔信心爆棚

受到通膨挑戰嚴峻，美國聯準會（Fed）升息偏鷹派的衝擊，台股元月行情失靈，加權指數1月跌幅2.99％，代表傳產股的非金電指數更重挫6.29％，15家上市櫃公司大股東、董事均在1月間買進自家股票逾千張…閱讀全文

艾爾斯大擴產 再生晶圓3年內恐易跌難漲

全球再生晶圓（Reclaim Wafer）龍頭日本艾爾斯（RS Technologies）宣布大擴產計畫，預計2022～2024年共投入87億日圓資金，在日本、台灣、中國等三地同步擴產，計畫2024年共將增加16萬片月產能，總月產能將上看62萬片。業界指出，再生晶圓價格去年沒漲，今年價格預估持平，在艾爾斯大擴產動作下，預期未來2～3年價格恐易跌難漲…閱讀全文