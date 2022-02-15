廣閎科2/16公開申購 3月上櫃

茂迪（6244）小金雞廣閎科（6693）作為金虎年首檔IPO股，16日起擬以每股116元承銷價辦理公開申購，預計3月掛牌上櫃。近期大盤因國際利空打擊風險情緒，連帶影響廣閎科競拍投標量創2021年以來次低（不計流標），僅高於亨泰光（6747）的7,086張。



台股整體盤勢趨於疲軟，連帶影響IPO市場，廣閎科14日完成IPO競拍開標，最終合格件數共計1,284筆、合格投標數量8,470張，創下今年新低，超額認購2.32倍，得標加權平均價格為132.17元。15日興櫃均價收在149.3元。



廣閎科作為國內唯一能提供完整無刷直流馬達（BLDC）驅動控制模組的公司，主要業務尚包括功率金氧半場效電晶體（Power MOSFET）及數位類比可程式化系統單晶片（SoC）散熱風扇驅動IC，在產能上與力積電簽有3年長約外，晶圓雙雄台積電與聯電也是公司的長期合作夥伴。



廣閎科去年受惠漲價效益，全年營收達12.12億元，年增40.9％，締造歷年新高，今年元月營收維持高檔，連5個月改寫單月新高紀錄，達1.21億元，年增41.97％；去年前三季獲利超越2020年全年，每股盈餘1.82元。展望今年，類比晶片供不應求狀況延燒，公司設下營收雙位數年增率的目標外，毛利率也有望顯著改善，全年力拚三成水準。



廣閎科競拍人氣低迷，今年首季還有綠界科技、台灣精銳等高價股擬掛牌上市櫃。綠界科技16日召開上櫃前業績發表會前夕，率先公布2021年自結財報，全年賺逾兩個股本，毛利率來到43.25％，稅後盈餘3.17億元、每股盈餘21.42元。此外，峰源-KY、桂盟、昶昕、來頡、鼎基、晶呈、力士、千附精密、明係、信實、寶德、寶緯、美達科技等13檔個股也陸續通過核准，上半年IPO市場百花爭艷。