觀光股開紅盤來齊漲2位數 長榮航衝30％

可以出國了嗎？新冠肺炎（COVID-19）自2019年12月26號被首次發現以來至今已肆虐全球2年多，全球經濟損失難以估計，根據最新消息，美方針對新冠肺炎的相關防疫規範，包含戴口罩到檢測正在重新制定，而自上周2月7日以來，旅遊相關類股也大漲兩位數，讓人不禁聯想到旅遊解禁是不是腳步也快了。

自農曆年後以來，長榮航（2618）大漲30.21％，今（15）日最後收在31.25元，漲幅7.25％，鳳凰（5706）累計上漲10.46％，今日上漲1.05％，收在48.05元，燦星網（4930）雖今日下跌1.53％，但這段時間以來，股價也上漲了兩位數11.73％。

而根據Google搜尋資料圖表統計至2月13日，美國單日新增確診人數也從1月18日的波段高峰117萬8,403人，減少到單日新增3萬4,388人，整體趨勢呈現緩坡下降。

美國新冠肺炎確診趨勢。圖／翻攝自Google搜尋資料圖表統計

美國疾病防治中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）日前曾表示，在住院率與死亡率雙雙減少的情況下，才有可能鬆綁目前的新冠肺炎防疫規定，目前除了丹麥鬆綁疫情期間的防疫限制後，瑞典政府也從本月9號起全面解封鎖有疫情限制，回歸疫前正常生活

Omicron變異株所造成的死亡率跟重症率變低，市場聯想新冠疫情最糟糕的情況可能已過。

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（旺得富理財網 柯冠廷）