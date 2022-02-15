貨櫃三雄擺一邊 外資偷吃這兩檔

台股今（15）日開低走高震盪，指數一度達18,085.91點，收盤前指數急墜翻黑，終場下跌45.86點，收17,951.81點。在解封題材帶動，航空雙雄股價高飛，華航（2610）上漲2.81％、收在27.45元，長榮航（2618）漲7.39％、收31.25元，改寫去（2021）年12月創下的波段高點，航運及觀光類股指數同步上漲逾1％。中信投顧看好運價高檔、營運升溫，推測合理華航、長榮航目標價各為31.5與31元。

觀察近10日外資資金動向，前10檔買超個股名單，長榮居首、華航也名列前五，法人買航空優於貨櫃，航空還有客運回流的預期商機，市場買的是成長趨勢，主力明顯傾向航空股。航空雙雄股價一路揚升，多拜全球物流供應鏈大亂，受惠於「海轉空」效應，讓急單空運價格不斷續升。雖然載客量大減，但載貨量大幅躍進；今年第一季既持續有貨運利多，國內入境檢疫政策鬆綁，又可迎來客運邊境解封的曙光，泰國與菲律賓分別在2月1日與2月10日重啟邊境，只要打滿兩劑疫苗，就有資格免隔離入境，預期客運復甦，會出現價漲量增的狀況，對航空業來說是春燕來了。

指揮中心研擬入境居家檢疫縮短至「10+7」，即為居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理，並放寬商務人士入境許可條件，市場看好全球防疫措施鬆綁及疫苗覆蓋率提升，航空與觀光業可望受惠；國泰證期指出，就解封的受惠程度來看，航空、紡織成衣等，受惠程度較高，尤其是航空雙雄，在賣方市場下，航空票價沒有彈性，未來獲利有進一步上調的可能性。

法人看好，國內漸進式開放商務客入境後，航空客運市場會開始復甦，華航元月合併營收為142.5億元，年增率達57.8％、月減15.7％；長榮航元月合併營收為106.55億元，年增59.07％、月減13.88％，為2020年爆發新冠肺炎疫情以來第三高，其中貨運營收為94.44億元，失守百億元，客運營收為2.76億元，較去年12月表現衰退。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）