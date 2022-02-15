航運觀光協力撐盤 ABF三雄抗跌 15檔挺

台股今（15日）加權股價指數收盤報17,951.81點，跌45.86點，跌幅0.25％，成交量為2,318.40億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計佳龍、虹冠電、新零售、全達等15檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以百貨、化工類股波動最大，分別上漲1.82％、1.3％，玻璃類股跌幅明顯，下跌1.31％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達4.3％的有16檔，前5名皆觸及漲停，依序為佳龍（9955）、虹冠電（3257）、三福化（4755）、和益（1709）、華立（3010），其餘為興農（1712）、長榮航（2618）、云辰（2390）、宏致（3605）、亞航（2630） 。

上市股今跌幅超過4％的有11檔，前10名有觸及跌停的揚智（3041），其餘為文曄（3036）、大宇（1445）、樂士（1529）、福貞-KY（8411）、三洋實業（1472）、富采（3714）、上曜（1316）、惠特（6706）、冠星-KY（4439）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、群創（3481）、聯電（2303）、友達（2409）、開發金（2883）、長榮（2603）、臺企銀（2834）、新光金（2888）、富采（3714）。

上櫃有14檔7％以上漲幅，漲幅前10名皆觸及漲停，有新零售（3085）、全達（8068）、高端疫苗（6547）、南璋（4712）、欣厚-KY（4924）、華鎂鑫（8087）、凱鈺（5468）、洛碁（8077）、中茂（5205）、同致（3552）。

今日上櫃有Ｘ檔股票有Ｘ％以上跌幅，跌幅前10名有皇將（4744）、晶焱（6411）、創惟（6104）、樂威科-KY（4154）、勝昱（4304）、邦泰（8935）、萬旭（6134）、天蔥（2740）、綠河-KY（8444）、弘帆（8433），今日無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為創惟（6104）、綠電生（8440）、元太（8069）、合晶（6182） 、鈺創（5351） 、晶焱（6411）、世界（5347）、漢磊（3707）、泰谷（3339）、新盛力（4931）。

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