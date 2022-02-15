Fed升息後1、2個月 台股恐觸底

烏克蘭戰雲密布，衝擊全球市場，台股昨日大跌313.27點，外資則賣超206.74億元。不過，多數金融機構認為，烏克蘭僵局以外交方式解決可能性最大；凱基投顧指出，台股下跌，主要是受到美國聯準會（Fed）升息腳步逼近、烏克蘭地緣政治和企業獲利動能轉弱影響三個變數所致。

台股昨日開低走低，終場加權指數收在17997.67點，跌破萬八，跌幅1.71％，成交值2594.42億元，8大類股全面下跌。雖然俄烏態勢緊張，據鋒匯理（Amudi）資產管理指出，俄羅斯大規模入侵烏克蘭的可能性極低，目前有三種可能，其中60％的機率以和平妥協終結；30％的機率發生小規模軍事入侵，俄羅斯進一步擴張領土至頓巴斯地區；10％機率為全面性軍事入侵。富蘭克林基金指出，俄烏發展基本上可能還是會透過外交協商，雙方各讓一步。

凱基投顧表示，台股震盪因全球經濟出現三大風險，首先是聯準會對於貨幣政策的態度已轉向為加速緊縮，市場預期今年聯準會升息幅度也由3碼提高至5碼，且將於3月正式鳴槍升息。

根據往年聯準會首次升息前後半年經驗，美股跌幅已達滿足點區間，但比對同期間台股表現，往年的最大跌幅為14至26％，且股市的觸底時間通常會落於升息後的1至2個月內，台股不論空間與時間均尚未達滿足點區。

其次，俄羅斯入侵烏克蘭的地緣政治風險也逐漸加大，原油今年以來大漲近2成，油價大漲將引發通膨，進而帶動聯準會加速緊縮政策，可能對股市造成進一步壓力。

最後，伴隨著過去兩年高基期及新冠肺炎疫情驅動的數位經濟動能退去，凱基投顧預期2022年上半年，台股企業獲利恐將轉為衰退。