盤前掃描｜2/15財經重點一把抓
本日重要投資情報：（1）11檔個股 官股大舉護盤；（2）無懼市場雜音 12檔強兵逆勢帶勁；（3）蘇州爆疫 2台廠暫停產 衝擊MCU、PMIC；（4）俄烏戰火、Fed升息 美股三大指數全倒。
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15檔雙率雙增股 法人搶卡位
上市櫃公司元月營收14日全數攤在陽光底下，因今年農曆春節較往年提前、工作天數減少，單月營收呈月增、年增「雙增」的個股僅235檔，較去年同期371檔明顯下滑，但其中不乏台積電（2330）等產業指標股…閱讀全文
俄烏戰火、Fed升息 美股三大指數全倒
市場擔憂俄烏局勢緊張恐隨時開戰，加上聯準會（Fed）升息隱憂，美元指數、國際油價、金價均呈漲勢，美國10年期公債殖利率逼近2%關卡，美股三大指數14日全面回測…閱讀全文
蘇州爆疫 2台廠暫停產 衝擊MCU、PMIC
台灣科技業者雲集的大陸蘇州爆發疫情，14日新增7例確診，位在當地的聯電旗下8吋晶圓廠和艦、京元電投資的封測廠京隆科技，都傳出員工確診，兩大廠生產活動暫停，將衝擊MCU（微控制器）、PMIC（電源管理晶片）等供應…閱讀全文
俄烏戰事一觸即發 國際油價漲逾7年高點
市場擔心，世界最大石油和天然氣生產國之一俄羅斯可能入侵烏克蘭，國際油價今天飆漲2%以上，來到7年多最高點，更加接近100美元大關…閱讀全文
11檔個股 官股大舉護盤
受到俄烏戰火一觸即發、美國將加快升息腳步等多重利空衝擊，全球股市同步大跌，台股14日收盤重挫313點，外資大撤離、賣超206億元，八大官股券商則逢低買超59億元，與外資對作積極，逢低買超護盤11檔個股，全數由半導體及面板雙虎包辦…閱讀全文
無懼市場雜音 12檔強兵逆勢帶勁
「跌時重質」，是現階段國際政經情勢混沌，投資方向不明確的最佳選股寫照，篩選1月營收成長強勁、且三大法人在賣超逾239億元下，仍逆勢買超營收績優股，計有萬海（2615）、佳能（2374）、大國鋼（8415）等12檔個股，1月營收年增都達三成到1.4倍以上，且買超在500張至8千張以上…閱讀全文
聯詠、世界前景 外資多空交戰
台股熱門股面臨外資多空交戰，聯詠（3034）儘管第四季財報、本季展望都不差，但價格走勢與競爭狀況仍有疑慮，遭摩根大通證券降評，海通國際證券等外資則喊買；世界（5347）雖獲摩根士丹利證券升評，但瑞信反啟動降評，市場氛圍錯綜複雜…閱讀全文
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