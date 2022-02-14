上市櫃元月營收3.57兆

地緣政治風險升溫引發市場不安，台股14日大跌313點，但上市櫃公司1月營運淡季不淡，上市公司營收達3.34兆元、上櫃公司2,305億元，合計3.57兆元，創下史上最強1月營收紀錄，可望為台股注入強心針，展開有基之彈。

上市櫃公司1月營收3.57兆元創下史上單月第五高紀錄，月減13.7％，但年增8.97％，僅次於2021年9、11、12月及2020年12月旺季營收，且只有少約362～412億元的紀錄。

根據台新投顧統計，1月創新高家數依然維持百家以上的高檔水準，達122家，已連續11個月有百家以上的上市櫃公司，繳出營收創新高的成績單。而萬海、榮運、四維航1月營收年增率翻倍，也讓運輸類股元月營收繳出81％年增率的佳績，在各類股表現最為突出。

1月營收年增率前三大分別為運輸、IPC及鋼鐵，而年減率前三大則為金融、PA及觸控。由於美國升息、縮表在即，債券殖利率往上飆、價格下跌、股市波動也變大，使金融業投資環境較去年有所改變。

台新投顧副總經理黃文清認為，整體而言，上市櫃公司1月營收成績符合預期，維持成長趨勢不變。2月因逢農曆年節、工作天數少，通常會1～2月合併營收來審視，估計上市櫃公司今年前2個月營收數字，可望繳出年增成績單。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台積電、萬海、長榮、陽明等122家上市櫃公司，元月營收創新高，在淡季能有這麼好的成績，顯示上市櫃公司業績成長動能持續。

他認為，在新冠肺炎逐漸流感化，全球的市場需求會回歸正常軌道，疫後復甦行情可以期待。外資雖然對台股轉為賣超，但投信和官股連手買進，預期在俄烏戰爭疑慮導致的殺盤結束後，台股就會止跌。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，俄烏政治情勢緊張，美國總統拜登提到隨時開戰的可能，但股市最重要的是回歸企業基本面，也是指數的多空方向，因此，台股兩大權值股台積電、鴻海後續獲利的狀況，才是觀察重點。

他指出，俄烏即使兩國開打，對台灣出口大宗的PC、NB、平板、手機影響不大，市場恐慌情緒一旦消退，股價就會止穩。

他認為，美國消費者物價指數（CPI）漲幅創高，遠比俄烏政治更值得關注，但台股指數在1月已有拉回，先行反映通膨升溫疑慮，預期後續CPI利空效應可能淡化，一波壓力會比一波低，建議長線投資人可逢低布局。