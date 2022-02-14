2月14日一分鐘強弱勢股
2月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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新零售(3085)
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10.00
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1月合併營收大躍進，年增3.55倍，月增29.12%
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李洲(3066)
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9.97
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1月合併營收達1.2億元，年增2.3倍，月增4.85倍
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南璋(4712)
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9.93
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14日恢復交易，股價大漲，惟仍收足款券及30分鐘撮和
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新盛力(4931)
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9.89
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訂單成長，1月合併營收2.7億元，創掛牌以來新高
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凱鈺(5468)
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9.79
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1月合併營收年增54.13%，連三月成長，股價漲停
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佳龍(9955)
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9.73
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寶晶能源攜手佳龍科技，建置一套6MWh儲能系統
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國光生(4142)
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6.91
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四價流感疫苗獲中國國家藥品監督管理局審核通過，放量大漲
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文曄(3036)
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6.30
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去年前三季EPS為7.3元，為高現金殖利率股，股價抗跌
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寶齡富錦(1760)
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4.72
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受惠拿百磷新藥專利月到期，權利金不用再分潤的利多
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萬海(2615)
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4.65
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亞洲區旺季帶動，1月合併營收再創新高，年增140%
製表：王淑以
2月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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由田(3455)
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9.73
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1月營收驟降至1.44億元，月減52.87%，股價跌停
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三福化(4755)
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9.30
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為台積電供應鏈，1月合併營收年增79.73%，但隨台積電走跌
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毛寶(1732)
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8.75
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1月營收年減且國內疫情獲得控制，防疫概念股走跌
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泓格(3577)
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8.70
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1月合併營大減至0.77億元，月減10.88%，股價重摔
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位速(3508)
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6.89
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1月合併營收1.08億元，不如預期，月減13.19%
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世芯-KY(3661)
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6.47
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1月合併營收回升，年增16%，月增10%，仍不敵台股重挫
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宏達電(2498)
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6.44
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元宇宙題材股，1月營收3.59億元，月減37%，股價重挫
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台揚(2314)
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6.25
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為網通股，1月營收2.65億元，年減34%，不如預期
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ABC-KY(6598)
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5.85
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營運持續低迷，1月營收年減26%，月減44%
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智邦(2345)
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5.71
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進入淡季，1月合併營收52.58億元，月減21.73%
製表：王淑以
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