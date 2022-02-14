2月14日一分鐘強弱勢股

2月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

新零售(3085)

10.00

1月合併營收大躍進，年增3.55倍，月增29.12%

李洲(3066)

9.97

1月合併營收達1.2億元，年增2.3倍，月增4.85倍

南璋(4712)

9.93

14日恢復交易，股價大漲，惟仍收足款券及30分鐘撮和

新盛力(4931)

9.89

訂單成長，1月合併營收2.7億元，創掛牌以來新高

凱鈺(5468)

9.79

1月合併營收年增54.13%，連三月成長，股價漲停

佳龍(9955)

9.73

寶晶能源攜手佳龍科技，建置一套6MWh儲能系統

國光生(4142)

6.91

四價流感疫苗獲中國國家藥品監督管理局審核通過，放量大漲

文曄(3036)

6.30

去年前三季EPS為7.3元，為高現金殖利率股，股價抗跌

寶齡富錦(1760)

4.72

受惠拿百磷新藥專利月到期，權利金不用再分潤的利多

萬海(2615)

4.65

亞洲區旺季帶動，1月合併營收再創新高，年增140%

製表：王淑以

2月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

由田(3455)

9.73

1月營收驟降至1.44億元，月減52.87%，股價跌停

三福化(4755)

9.30

為台積電供應鏈，1月合併營收年增79.73%，但隨台積電走跌

毛寶(1732)

8.75

1月營收年減且國內疫情獲得控制，防疫概念股走跌

泓格(3577)

8.70

1月合併營大減至0.77億元，月減10.88%，股價重摔

位速(3508)

6.89

1月合併營收1.08億元，不如預期，月減13.19%

世芯-KY(3661)

6.47

1月合併營收回升，年增16%，月增10%，仍不敵台股重挫

宏達電(2498)

6.44

元宇宙題材股，1月營收3.59億元，月減37%，股價重挫

台揚(2314)

6.25

為網通股，1月營收2.65億元，年減34%，不如預期

ABC-KY(6598)

5.85

營運持續低迷，1月營收年減26%，月減44%

智邦(2345)

5.71

進入淡季，1月合併營收52.58億元，月減21.73%

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組