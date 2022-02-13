12檔殖利率逾5％ 金虎年衝鋒

美國元月消費者物價指數（CPI）年增率再寫下近40年新高，加上美國聯準會（Fed）官員鷹派言論引起市場恐慌，股市震盪加劇，資金朝向高殖利率股聚攏，至上（8112）等過去5年平均殖利率大於5％的12檔個股有望成為金虎年的強勢黑馬。

美國元月CPI年增7.5％，高於華爾街原先預期7.2％，創1982年以來最大增幅。聖路易聯準銀行主席布拉德也在CPI數據公布後表示，支持Fed在未來三次會議累計升息1個百分點，意味3月升息2碼可能性大幅增加。升息步調的加快同步反映在美債殖利率，美國10年期公債殖利率自2019年8月以來再度重返2％水準，2年期殖利率同樣來到1.5％以上。

面對通膨與Fed升息的雙重壓力，高殖利率股憑藉進可攻退可守的特性，獲得市場資金高度青睞。篩選過去五年平均殖利率大於5％，且元月及2021年營收雙雙登鋒的高殖利率股，包括興農、至上、增你強、創惟、華立、明安、豐藝、文曄、志豐、詩肯、健鼎、技嘉等12檔個股。

其中半導體通路作為高殖利率族群代表，同時搭上半導體產業發展列車，包含至上、增你強、華立、豐藝、文曄等五檔個股營收噴發，潛在現金殖利率備受期待。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，虎年開紅盤後，台股受惠法人回補買盤及技術性跌深反彈，指數自季線下方一路彈升重返萬八及月線。考量盤面類股輪動、指數中長期均線多頭排列，下檔具一定支撐，首季中下旬可望續沿高檔震盪，具輪動優勢特定營收、財報題材股可來回短打。

蕭乾祥進一步認為，第二季後Fed展開升息動作，加上台股本身月線等技術指標過熱修正壓力湧現，大盤修正機率提高。高殖利率股在指數修正階段及升息訊息牽動下，對投資人吸引力提升，可列逢低承接參考對象。

啟發投顧分析師趙彭博同樣指出，重個股輕指數是本周須掌握的最佳前題，選股方面則以雙拳出擊，左拳以高殖利率傳產股為重點；右拳則以高成長科技股為代表