俄烏危機 外資提3情境

美國日前警告俄羅斯可能最快本周就會對烏克蘭動武，戰事一觸即發，消息一出嚇趴市場，上周五的美股四大指數全線重挫，外資法人對烏俄戰爭疑雲做好情境分析，以當前情況研判，台股14日下跌壓力極大，國際資金暫時調節、避開風險，是機構法人共識。

美股四大指數11日猛烈下挫，道瓊指數跌1.43％，S&P 500、納斯達克指數各重挫1.9％與2.78％，費城半導體指數更是暴跌4.83％，台積電ADR也跌了3％左右。

烏俄戰爭疑雲並非突發，過去一段時間持續干擾市場情緒，大型機構法人不時沙盤推演，舉例來說，瑞士百達俄羅斯團隊先前提出，俄羅斯大規模入侵烏克蘭可能性不高，但西方媒體報導暗示入侵迫在眉間，持續密切關注局勢變化。另外，外資圈人士在MSCI明晟季度調整強調，權重變化不會影響台股走勢，真正要關注的是美國聯準會（Fed）升息、縮表進度，以及國際地緣政治風險，意即提防戰爭對台股造成的不確定性。

外資對烏俄戰事影響台股的情境分析中，依據眼前情況，第一個假設是未立即開戰、但俄羅斯也不承諾放棄入侵，則台股很可能跟進美股11日跌勢，外資不免調節持股，加權指數可能跌1％以上，值得注意的是，此情境一旦拉長，市場恐進入震盪下挫期，不利中期表現。

第二種情況是各國勢力在未來數天內調停成功，使地緣政治回歸穩定，全球市場會有報復性反彈；第三種是俄羅斯實際入侵烏克蘭，到時全球股市難以躲過大跌命運，但歐系外資分析師說，此事件畢竟非經濟基本面利空，市場反而會有跌深買進的機會，局勢趨穩後，將開啟反彈。外資圈人士強調，因目前情況仍未明朗，隨時可能有變，客戶端也只能動態應對。

回歸台股基本面，部分大型權值股法說會釋出展望不差，摩根士丹利證券更指出，市場對台股企業獲利成長性變得更加樂觀，加上現金殖利率高達3.7％，在亞太不含日本區域市場中高居首位，散發進可攻退可守的投資價值，台股投資吸引力不弱。