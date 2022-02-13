貨櫃三雄總營收 連6月逾千億

貨櫃航運三雄再現「金」異奇航！元月總營收創下近1,250億元的新高標，一年翻一倍，日進斗金相當於每天進帳40億元，且是連續六個月總營收站穩千億元，跌破法人眼鏡，樂觀估計長榮、陽明、萬海元月每股有機會賺6～8元，同時股利配發行情也提早啟動，法人估合理配息率四成起跳。



由於陽明、萬海是在11日盤後公布元月營收，貨櫃三雄全數創新高，意味是海運鏈整體向好，在三大利多題材加持下，航運股勢將成為今（14）日台股重頭戲，牽動千億資金流向。



投資貨櫃三雄等股票、被視為「航運股ETF」的台驊控股董座顏益財鐵口直斷，海運鏈今年賺贏去年無懸念！他強調，運價漲跌不是重點，關鍵是全球對物流倚賴有增無減，疫情改變生活與商業型態，未來物流需求將出現兩大極端變化，一是企業訂單碎片化，二是部分產品供給從全球化走向區域化，貨主考量供應鏈斷鏈、貿易壁壘關稅、政治地緣關係等安全成本，更勝於運價上漲。



顏益財強調，只要運價調整不逾二至三成，船公司還是很賺錢，因為運價下跌，意味塞港緩解，船公司運力就會增加，貨櫃三雄1月營收創新高就是例證。



陽明表示，受到疫情持續影響，塞港與碼頭壅堵依舊嚴峻，全球運輸人力吃緊，供應鏈壅塞問題短期難解，預計2月下旬貨量再度湧現，有助支撐運價。展望後市，全球通膨拖累經濟復甦的疑慮、國際油價走高等，都是影響航商營運的不確定因素，美西碼頭勞資合約談判協商在即，料為供應鏈增添變數，對於今年海運市場看法審慎樂觀。



航運股除了營運表現亮眼，股利配發行情也已啟動，貨櫃三雄依法需於3月16日前公告2021年自結財報，法人估算，合理配息率從四成起跳，陽明雖具官股身份相對保守，但考量過去11年沒有配發股利，加上年底選舉將至，應會參考同業標準。



另個市場關注焦點，貨櫃三雄的比價效應出現微妙變化，萬海今年元月營收325.1億元，比去年12月高出逾90億元、月增近四成，跌破市場眼鏡，主要受惠1月台灣有三艘出口到美國南加州的船舶賺到一波高運價。



法人預估，萬海單月每股有機會賺7～8元，高於長榮、陽明每股賺逾6元，預期萬海將是今日觀盤重點，有機會帶領貨櫃航運股，以價值低估且業績優於預期的個股突圍。



上周航運類指數上漲14.92％，成交額2,615.47億元、占大盤成交比重達18.44％，僅次於半導體類股。