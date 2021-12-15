航運與電子零組件當家 台股軋空手

美股在周一與周二連續下挫，僅讓台股在周二稍事反映，今迅即開低震盪走高，短線軋空手格局持續升溫，由於美國Fed（聯準會）加速縮債與提前升息已是預期趨勢，因此，當消息明朗，且Fed緊縮資金若沒有想像中那麼大時，即是利空出盡契機。

台股加權股價指數今上漲60.73點，報17,660.1點，漲幅0.35%，成交2,474.15億元。業內人士指出，指數雖未重返月線，但月線隱然呈現假跌破格局，而且前三季財報優異的電子股與傳產股如航運族群，加上金融股也逢低被有心人卡位，多有跌不下去的感覺，顯示大盤後市不必過分看淡。

周三除金融股表現相對疲軟外，傳產股與電子股爭相表態作多，仍令人印象深刻，尤其是低價轉機的航空、面板、電器、橡膠與觀光等股，仍普被法人視為逢低鎖碼標的。另外，高價電子股如IC族群、二極體、PCB載板與MOSFET等，因普具高股息、高成長誘因，也成有心人軋空手目標，值密切注意。

台股護國神山台積電在除權前夕重返600元，顯示短中期600元的支撐韌性，已愈來愈獲認同，尤其美國半導體巨擘英特爾，也來台追單台積電高階3奈米產品，顯示神山高階製程的KnowHow（核心技術），在可預見的未來1~3年，於全球仍將是打遍天下無敵手榮面，或也是台積電在600元以下，普被市場認同拉回即是尋波段買點好時機。

上市櫃公司周三表現不錯者，包括創意、光頡、世芯-KY、譜瑞-KY、宏達電、威盛、強茂、南電、景碩、晶豪科、智原、康全電、偉銓電、康普、矽創、慧洋-KY與萬海等，多各有法人喜好題材，如元宇宙、高股息殖利率或高成長等誘因，值持續追蹤。

櫃買市場方面，極短線電子領軍強彈，加上生技、紡纖、化學、鋼鐵、電機、營建、航運與觀光等族群，也都站在多方，使盤勢開高之後欲小不易，終場指數大漲1.04%，報229.19點，成交883.85億元。

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