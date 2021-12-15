內資挺航運 元宇宙題材火熱 29檔協力漲

台股今（15日）加權股價指數收盤報17,660.10點，漲60.73點，漲幅0.35％，成交量為2,474.14億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計智原、虹堡、天鉞電、茂達等29檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以航運、光電類股波動最大，分別上漲3.58％、1.88％，油電類股跌幅明顯，下跌0.85％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達7.5％的有13檔，前11名皆為漲停，依序為智原（3035）、虹堡（5258）、IKKA-KY（2250）、宏亞（1236）、慧洋-KY（2637）、東哥遊艇（8478）、訊舟（3047）、旭暉應材（6698）、聯德（3308）、振樺電（8114）、智易（3596）。

上市股今跌幅超過3.1％的有11檔，跌幅前10名有中砂（1560）、ABC-KY（6598）、力特（3051）、浩鑫（2405）、金寶（2312）、瀚荃（8103）、建碁（3046）、誠研（3494）、美時（1795）、正達（3149），今日無跌停個股。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、友達（2409）、長榮航（2618）、群創（3481）、長榮（2603）、國碩（2406）、聯電（2303）、飛宏（2457）、金寶（2312）、光磊（2340）。

上櫃有16檔9.8％以上漲幅，漲幅前10名有天鉞電（5251）、茂達（6138）、致振（3466）、伍豐（8076）、新零售（3085）、辣椒（4946）、昱泉（6169）、松普（5488）、光頡（3624）、安克（4188）。

今日上櫃有13檔股票有2.9％以上跌幅，跌幅前10名有兆遠（4944）、連展投控（3710）、旭品（3325）、立凱-KY（5227）、全達（8068）、勝品（6556）、VHQ-KY（4803）、康聯訊（3672）、北基（8927）、天剛（5310），今日無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為鈺創（5351）、位速（3508）、建舜電（3322）、萬泰科（6190）、立碁（8111）、創惟（6104）、台嘉碩（3221）、合晶（6182）、昇達科（3491）、元太（8069）。

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