12/15盤中焦點股 重點摘要

今（12/15）日熱門焦點股如下：

（1）虛幣+漲價 板卡營收吸睛

板卡族群今年受虛擬貨幣、元宇宙等相關題材帶動，以及顯卡現貨市場價格翻倍，個股營收表現亮麗，以前11個月的營收來看，包括麗臺(2465)和撼訊(6150)累計營收年增都翻倍，而以11月單月營收來看，微星(2377)、技嘉(2376)、華擎(3515)、精英(2331)、映泰(2399)、承啟(2425)、青雲(5386)、麗臺(2465)和撼訊(6150)的營收年增也都在2位數至3位數之間。

電動車製造商特斯拉執行長馬斯克周二宣布該公司將展開測試，接受以狗狗幣(dogecoin)購買周邊商品，狗狗幣應聲飆漲逾30%。今早狗狗幣漲幅仍有16%，而其他虛擬貨幣如比特幣、以太幣等也都受到激勵走揚，漲幅在1~3個分點左右。

2檔今年板卡累計營收成長最強勁的個股為：撼訊今年前11月營收73.9億元，年增126%，11月單月營收為13.1億元，年增163%；麗臺今年前11月營收為81億元，年增109%，11月單月營收為7.23億元，年增69%。

而11月單月營收年增逾5成的公司則有：精英11月營收35億元，年增67%，映泰11月營收3.58億元，年增77%，青雲11月營收3.56億元，年增124%。

撼訊受惠超微AMD顯卡銷售供不應求，尤在顯卡現貨市價翻漲拉抬下，今年前3季EPS高達14.16元，毛利率更由去年同期的6.7%，大幅躍升到20.98%。撼訊今年也以7億元加碼投資台灣，其中6億元將購置新廠、另1億元將現增IoT應用的子公司。

麗臺積極佈局一站式AI管理系統解決方案，一方面推出通過NVIDIA認證系統(NVIDIA-Certified System)認證的WinFast桌上型工作站；另一方面推出MLOps流程管理平台AI管理系統(AIDMS)，協助製造業在NVIDIA GPU加速平行運算下，以無程式碼的友善操作介面、簡單易學的方式去管理、訓練與部署模型，並提供模型版本控管機制，實現一鍵部署系統流程自動化，即使是不懂AI和程式碼的使用者，也能在麗臺的幫助下快速實現AI數位轉型。今年前3季麗臺EPS達6.62元，毛利率也由去年的12.44拉升到18.69%。（時報資訊 任珮云）

（2）明年成長審慎樂觀 虹堡放量攻頂

POS廠虹堡(5258)受惠歐美無人自助服務商機湧現，訂單需求暢旺、能見度已達2022年上半年。公司致力解決長短料問題，力拚提升達交率、盡快滿足現有客戶需求，12月營收可望持穩高檔，對明年營運持續成長審慎樂觀。

虹堡股價近期震盪走升，11月初觸及38.15元的近4年4個月高點後拉回，於30.3～36.1元區間高檔盤整後再震盪向上，受展望轉佳激勵，今（15）日開高後放量攻上漲停價37元、領漲工業電腦族群，截至10點10分仍有近1100張買單排隊。

虹堡14日應邀召開法說，表示今年歐美解封後需求復甦，終端客戶拉貨動能提升，且明顯感受到無人自助服務商機發酵，包括自動販賣機、洗衣店、停車場等需求陸續開出，客戶並無重複下單狀況，目前訂單能見度已達明年上半年。

虹堡指出，供應鏈長短料問題仍是影響出貨動能及營運成長的最大考驗，目前電源管理IC仍缺，但整體缺料品項已有減少，預期狀況明年首季將更明朗。由於生產交期拉長，為盡快滿足客戶需求，多數產品均採空運方式出貨，避免海運塞港狀況。

虹堡2021年11月自結合併營收4.55億元，月增3.4％、年增達42.67％，改寫同期新高、歷史第四高。累計前11月合併營收38.5億元、年增達19.59％，已提前改寫年度新高。預期12月營收可望持穩高檔、全年篤定創高。

展望後市，虹堡認為疫情帶動去現金化產品業應用加速發展，持續看好無人自助服務需求，提供軟硬體整合性服務為業務成長關鍵。同時，充電設備未來市場成長可期，公司亦將積極布局電動車充電樁應用的相關支付服務。

虹堡認為，明年長短料問題有望逐步緩解，並因應生產成本上漲規畫調整產品價格，對明年營運審慎樂觀，目標明年營運持續成長。法人看好虹堡明年上半年單月營收目標達5億元水準，若無缺料影響，單月營收規模有機會達6～7億元。（時報資訊 林資傑）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：外資連兩日買超計4102張，盤初股價彈升2%，站回30關。

2.聯電(2303)：昨三大法人賣超大舉縮手，昨夜ADR逆勢收高0.64%，支撐盤初股價守穩高檔、季線。

3.東明-KY(5538)：外資、自營商連3日對作，惟外資買超力道勝出，盤初一度續漲近3%。

4.為升(2231)：短均走揚+震盪整理約1周，今早多頭催油門，股價一度逆漲近3%。

5.辣椒(4946)：11月營收年增65.14%，外資本月以來仍買超、短均揚升，晨盤挾量疾拉漲停鎖死。

6.網龍(3083)：寒假旺季+疫情宅經濟引爆多頭，今早量價續揚，頻頻觸及漲停。

7.華義(3086)：短均揚升+新遊戲上陣攻年底商機，盤初即挾量急攻漲停鎖死。

8.橘子(6180)：11月營收年增29.87％，獲外資連日買超，晨盤股價續漲逾6%，衝關70元在即。

9.宇峻(3546)：「永恆星語：燐光起源」今正式推出，將驅動12月以及明年1月營運，盤初股價強漲逾5%反應。

10.建通(2460)：明年營收拚2位數成長、毛利率勝今年，多方吃補，早盤強漲逾6%。

11.康舒(6282)：5年內營收年複合成長2位數，月線有撐激勵人心，早盤一度逆揚3%。

12.帆宣(6196)：外資買盤回籠周二買超逾千張，低檔有撐力上游，早盤反向攻高回到150元。

13.西柏(3541)：新品與客戶需求雙帶動明年營運續，後市營運向上看，一度大漲逾9%。

14.京城(2524)：受惠德商默克加碼投資高雄，為在地房市再添把火，一度反彈2%拚穩5日線。

15.冠軍(1806)：房市買氣加溫建材需求，後市看法正向，股價守5日線高檔震盪，漲逾1%。

16.三能-KY(6671)：今年營收挑戰20億元新紀錄，今早突破盤整泥沼，直攻到50元門前，創逾3個月高點。

17.光磊(2340)：買盤拉抬，盤初翻紅勁揚約4%，重返60元及各短均線。

18.達運(6120)：大單敲進，早盤放量急近9%，有守五日線。

19.元晶(6443)：太陽能廠Q4營收炙熱，晨盤逆揚3.5%，力返5日線。

20.立碁(8111)：喜迎史上最旺一年，晨盤一度衝高逾5%，登上10年高點。

21.華城(1519)：在手訂單逾40億元，明年營運拚增兩位數，激勵盤初跳漲5%，重登季線。

22.傳奇(4994)：遊戲旺季將至，明日法說前買盤先卡位，連兩日亮燈觸頂，登波段高。

23.鈺創(5351)：今年營運大爆發，元宇宙新品搶市，早盤上漲逾4.5%。

24.中電(1611)：處分土地Q4認列獲利激勵，不畏外資轉賣超，股價上攻漲逾3.5%，再寫波段高價。

25.虹堡(5258)：美客戶大單灌頂推升業績彈跳，加上電動車充電樁應用起飛，晨盤飆37元漲停，重返5日線。

26.振樺電(8114)：11月營收創35月新高，三大法人聯手買超，早盤沿5日線再強漲，跳空登136元漲停。

27.飛捷(6206)：營運可期，外資連4日敲進，股價續漲逾7%，連3日刷新短高。

28.萬海(2615)：運價不滅，外資回頭力挺，晨盤反彈漲逾2.5%。

29.歐買尬(3687)：進軍NFT拓營運版圖，晨盤股價急拉漲停鎖死。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）英特爾盼更多產能 台積電翻紅

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)以經濟泡泡模式來台，傳出14日已與台積電(2330)董事長劉德音見面會談，基辛格希望台積電提供英特爾更多代工產能，希望台積電能為其設置3奈米專線。台積電在明天除息前，今日股價開低後向上，回到平盤599元。

基辛格13日晚間搭乘專機抵台，14日由官方釋出影片，表示與台積電緊密的合作與長期關係，也公開讚許台積電所獲得的成就。14日與劉德音等台積電高層在飯店見面，進行長達一天的會議，英特爾希望台積電為其設置3奈米專線來代工生產英特爾的CPU及GPU，台積電則希望英特爾預付訂金。

台積電今年第2季度現金股利即將於明日(16日)除息，每股配發2.75元現金。但受到美股周二續挫，台積電開小低盤，股價繼失守600元關卡。今早最低跌3元至596元，回測季線，但隨後逐步回穩向上，盤中翻紅漲1元至600元。

外資連三天賣超台積電共10658張。使得台股近三天下跌，跟隨台積電回測月線關卡。（時報資訊 沈培華）

（5）PMIC還有戲 法人點名3大咖

PMIC(電源管理IC)在疫情帶動消費電子需求急速加溫、外加5G、自駕車等各項應用下，自今年下半年供給吃緊狀況始終未改善，研調機構也預估，到達2026年，全球PMIC市場規模將成長至252億美元，台系IC設計受益業者包括有聯發科(2454)、矽力-KY(6415)與即將上市的力智(6719)、不僅如此，法人圈除看好聯發科(2454)因為在PMIC領域享有亞洲最大規模優勢外，也點名台積電(2330)因其先進製程與PMIC BCD製程位居領導地位，未來2~3年營收年複合成長10~15%的展望具上檔空間。

由於5G、高效能運算以及電動車等需求快速成長，加上疫情帶動更多的消費性電子需求，使得自今年下半年起，PMIC(電源管理IC)便處於供給吃緊的狀態，目前全球PMIC市場係由IDM業者主導，包德州儀器、ADI與安森美。

受惠於2021年全球半導體供給吃緊，亞洲PMIC業者營收大幅成長，幅度超越全球IDM同業，隨著科技業的新應用增加將推升PMIC需求，並有利於亞洲PMIC IC設計業者。

考量新規格升級，類似數據中心之新繪圖處理器(GPU)與中央處理器(CPU)及DDR5，均帶動PMIC需求激增和5G與車用電子的既有需求，預期未來幾年包括聯發科(2454)、股王矽力-KY(6415)與即將上市的力智(6719)等，PMIC業務將享有長期成長。

研調機構數據指出，2026年PMIC市場規模將成長至252億美元，佔全球半導體市場總值的4%，2020~2026年的年複合成長率預估3%。PMIC用於各種電子裝置，提供合適的電壓，以確保裝置正常運作。裝置按規格、功能與效能不同，需要的電源電壓與電源供給效率各異，因此，目前市面上存在多種不同的電源管理系統與IC。

法人也點名在這波PMIC的成長浪潮下，首選聯發科、台積電。聯發科為亞洲最大的PMIC設計業者，多類應用交貨穩定，包括用於CPU與GPU之Vcore、記憶體功率解決方案、DC/DC轉換器、線性穩壓器(LDO)，以支援資訊娛樂系統、車用、電信、數據通訊。聯發科PMIC約佔公司營收7%，法人看好2020~2021年強勁年增40%以上，由於聯發科在PC、資料中心、電信、汽車、5G手機的產品佈局多元且穩健，有利於長期將持續成長。

若以晶圓代工業者中，台積電因其先進製程與PMIC BCD製程位居領導地位，法人預期，台積電未來2~3年營收年複合成長10~15%的展望具上檔空間。（時報資訊 王逸芯）