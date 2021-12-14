全力進攻元宇宙 這2檔吸睛

元宇宙商機龐大，包括軟體與硬體廠商多欲卡位，歐買尬與鈺創兩公司動作頻仍，備受關注。

歐買尬進軍NFT 拓營運版圖

NFT為近期區塊鏈市場中討論度相當夯的議題，遊戲公司歐買尬（3687）看好NFT熱度持續升溫，結合旗下超人氣經典MMORPG遊戲《LUNA Online》推出限量「LUNA Forever典藏時裝派對」遊戲NFT產品，在全球最大NFT交易平台OpenSea上架，搶攻NFT商機。

歐買尬以遊戲及數位技術為背景，旗下的「Funpoint」金流服務，推出線上娛樂、虛寶交易、虛擬服務的支付，近期則是首次進軍NFT市場。

NFT近期在全球掀起一波顛覆數位產品交易的新革命，NFT（Non-Fungible Tokens，非同質化代幣）指的是加密收藏品，以區塊鏈技術，將藝術創作的數位位元永久保存，且不侷限為平面，可為影音及Gif動圖等形式存在著，所有的發行紀錄、創作者、購買紀錄等都會被上鏈保存，鏈上資訊匿名、交易過程透明、可登記獨一無二所有權，以確保其真實性。

資策會MIC報告指出，2022年元宇宙熱潮以及NFT熱潮將持續，數位資產可相互流通，不侷限單一平台，容易攜帶至其他平台，提供NFT發展契機；近年集中於藝術領域應用，未來可望催生如精品配件、房地產等更多元NFT應用。

歐買尬表示，這次選擇以《LUNA Online》為基礎推出NFT，主要是因為該遊戲過去橫掃全球遊戲市場，發行橫跨美國、日本、韓國、中國、泰國、馬來西亞及東南亞等地，全球玩家數累計上千萬人，擁有龐大的玩家基礎。

而近期推出的NFT，收藏內容將以「LUNA Forever典藏時裝派對」撲克牌為主題，日前再釋出新一波數位加密藝品，選定2008年百萬LUNA粉絲票選活動排行前四名的人氣造型，上架金額則以0.01以太幣（約40美元）為售價進行標售。

歐買尬先前公告11月營收1.47億元，較去年同期成長29.77％、較上月增19.46％；累計1至11月份年增30.96％。除了遊戲事業以外，歐買尬旗下小金雞綠界科技近期將轉上櫃，另一轉投資的電子支付歐付寶近期公開發行，也將於明年興櫃，為歐買尬集團營運添動能。

（工商時報 劉季清）

鈺創攻元宇宙 新品搶市

利基型DRAM廠鈺創（5351）全力進攻元宇宙市場，推出KOOLDRAM、USB 4及3D影像控制IC等產品線。鈺創董事長盧超群指出，在3D感測器技術蓬勃發展帶動下，鈺創將會是「新宇宙」的重要參與者之一。

2022年初將舉行的美國消費性電子展（CES）中，鈺創科技集團以IC次系統為核心，攜手鈺立微電子、eCapture展示多款雙目視覺模組方案，包括全球體積最小的3D雙目視覺模組G53、視覺SLAM模組D60i，其兼具防塵、防水及環境適應等特性，滿足不同應用場景之針對性需求，輕薄短小易於導入設計。

鈺創表示，且隨著泛現實技術（XR）持續發展，鈺立微電子早已投入XR產業，為數個世界級XR產業之硬體產品的技術合作方與晶片供應商，當一般人對XR仍停留在虛擬世界玩家應用時，鈺立微電子將在2022年CES展會上，推出Life with 3D生活型態。

盧超群表示，結合數家產業生態鏈合作夥伴發表生活及醫療3D電腦視覺參考設計、產品及解決方案，應用包括：脊椎微創內視鏡系統、智能跟隨手推車、健身用魔鏡、咖啡現沖機器手臂等。盧超群指出，鈺立微在首輪募資當中已經成功獲得ARM及日本代理商投資入股，未來將搭上新宇宙商機。

至於在鈺創長期耕耘的記憶體異質整合市場，則宣布推出KOOLDRAM產品，能夠在高溫環境下維持強勁效能，目前已經開始量產出貨，並打入車用客戶，後續隨著自駕車、電動車商機持續興起，將有機會擴大拿下車用客戶訂單。

此外，在USB 4市場，鈺創看準主機端與裝置端USB 4與Thunderbolt 4升級所帶動連接器／傳輸線材產品成長商機，鈺創旗下鈺群科技推出的USB Type C主動式傳輸線E-Marker IC解決方案，推出USB 3.2 OIAC（Optically Isolated Active Cable）光纖線纜及USB 4 Redriver Active Cable等多款USB Type C主動式傳輸線方案，消費者使用時能輕易掌握到Type C線纜之支援能力及速度，一條Type C線纜能滿足所有應用，大幅提升使用者體驗。

（工商時報 蘇嘉維）