呷蘋果、ASP居高檔 2檔法人逢低卡位

台股14日受疫情再起，以及觀望Fed利率會議之下，指數大跌168點，收在17,599點。法人指出，目前資金持續調整，建議逢回可布局明年具成長動力的電子類股，穩懋（3105）、天鈺（4961）產業展望正向。

穩懋受惠iPhone相關VCSEL產品線滲透率處於相對高水準，有利下半年營收表現，第4季旺季效益可期，獲利展望更勝第三季，加上今年業績表現較弱的Wi－Fi、infrastructure產品線，預料在明年營運皆有轉佳機會。

另外，法人分析，穩懋明年cellular產品線主要受惠5G商機釋出，貢獻營收可望年增1成以上。其次，Wi－Fi產品線通訊IC缺料情況有望逐漸改善，挹注業績表現。

至於infrastructure產品線今年營收表現不及去年的原因在於部分客戶在美國貿易制裁期限前積極建立庫存，導致基期偏高。但隨著庫存水準相繼回到正常水準，明年拉貨動能可望回歸正常力道。

天鈺11月營收21.32億元，年增68.79％，雖月減6.41％，但第4季展望仍偏向樂觀看待，且因晶圓代工產能供給持續短缺，使得驅動IC單價維持高檔，預估天鈺未來兩季的價格和毛利率將與第3季相近，累計前11月營收達209.79億元，較去年同期成長119.23％。