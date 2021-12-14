12/15盤前掃描｜資金湧入 12檔銅板股狂歡
本日重要投資情報：（1）內外資齊喊買 這兩檔吸「金」；（2）呷蘋果、ASP居高檔 2檔法人逢低卡位；（3）ABF載板廠擴產加快 2檔設備歡呼；（4）新聞分析｜台積萬國來朝 付訂將成業界常態。
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資金湧入 12檔銅板股狂歡
美國聯準會（Fed）利率決策在即，市場「停看聽」氣氛濃厚，加上台股「2萬點泡沫將至」之說甚囂塵上，投資人爭相「獲利放口袋」，資金反倒轉進低價股「避風頭」。股價14日上漲個股中，近七成為銅板股…閱讀全文
年度專題》2021-22財經大事回顧與展望
世界銀行在2021年年中曾發布《全球經濟展望》報告，預測全球經濟將在2021年增長5.6％，出現80多年來最快速的經濟復甦，但世銀同時示警，這主要是靠著幾個主要經濟體的強勁反彈，並不平均，因新興市場與發展中經濟體仍持續與疫情奮戰…閱讀全文
新聞分析｜台積萬國來朝 付訂將成業界常態
全球半導體產能供不應求且短缺情況恐延續到2023年，台積電因過去10年採取的高資本支出策略，現在坐擁先進製程及成熟製程龐大產能，在產能嚴重不足情況下，不僅IC設計廠及IDM廠都來爭取更多產能…閱讀全文
內外資齊喊買 這兩檔吸「金」
資料中心商機成2022年投資大題材，瑞信、里昂同聲喊買股后信驊（5274），調升股價預期高達3,700～3,900元，伺服器指標股緯穎（6669）股價重返千金寶座，維持高檔不墜…閱讀全文
ABF載板廠擴產加快 2檔設備歡呼
ABF載板供不應求，市場預期2022年依舊是供需不平衡，且不排除因終端應用快速增長而導致缺口進一步擴大。跟隨載板廠積極擴產，設備採購力道強勁，相關設備廠雨露均霑，不少業者表示對於明年訂單能見度及展望抱持樂觀看法…閱讀全文
呷蘋果、ASP居高檔 2檔法人逢低卡位
台股14日受疫情再起，以及觀望Fed利率會議之下，指數大跌168點，收在17,599點。法人指出，目前資金持續調整，建議逢回可布局明年具成長動力的電子類股…閱讀全文
全力進攻元宇宙 這2檔吸睛
元宇宙商機龐大，包括軟體與硬體廠商多欲卡位，歐買尬與鈺創兩公司動作頻仍，備受關注…閱讀全文