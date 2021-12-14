海外包裹 前11月稅金史上新高

財政部關務署14日指出，2021年1～11月海外網購進口包裹完稅價格、課稅金額分別為新台幣1兆484億元、296億元，皆提前創下全年歷史新高紀錄，比2020年全年進口包裹完稅價格1兆121億元、課稅金額269億元更多。

官員表示，受惠於疫情因素，電商平台銷售暢旺也帶動境內與海外網購熱潮。不過，2021年1～11月海外進口包裹數量為5,666萬份，相較往年同期約較低，但完稅價格與稅額卻逆勢成長，主要為我國近兩年落實進口包裹實名認證制度，包裹價格逐步透明並課徵稅負。

今年雙十一購物季落幕，據關務署統計，以11月進口包裹報單數為619萬份、年減8％，但完稅價格為1,057億元創歷年11月新高，課稅金額24億元則與2020年持平。

我國目前海外網購包裹主要以進口低價免稅（完稅價在2,000元以下）、進口低價應稅（完稅價在2,001元至5萬元）形式入境。依現行規定，海外進口包裹價值在2千元以下免稅，超過2千元則須課徵關稅、貨物稅及營業稅。此外，每人半年內僅適用六次免稅包裹額度，第七次起皆課稅。

關務署副署長彭英偉指出，實名認證上路前，報關業者多冒用人頭將高價包裹化整為零或高價低報等逃稅，包裹數多但課不到稅。但實名認證比率逾八成且嚴查冒用人頭，免稅包裹數減少，完稅價格與稅額逐步透明化，順利掌握稅基。

彭英偉也表示，海關現逐步推動預報關機制，自12月起實施預委任報關機制，鎖定四種業者如曾遭民眾檢舉冒名報關、海關主動認定疑似冒用人頭者、異常大量進口、未回覆海關調查等，只要消費者未事先確認，其貨物將卡關無法入境。

另海關自2022年6月起將實施全面預報關，未來民眾海外網購只要未填寫預委任證明書，海關將一律不放行貨物入台。