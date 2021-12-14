當沖降稅擬延長三年 朝野協商達共識

當沖證交稅稅率減半優惠年底到期，立法院朝野黨團今天協商證交稅條例修正草案，最後達成共識，決定依行政院版本，將優惠延長3年，實施至民國113年12月31日，稅率維持千分之1.5，預計17日院會拚完成三讀。

立法院長游錫堃14日召集朝野黨團，協商「證券交易稅條例」有關延長當沖降稅期限條文，主要討論當沖降稅是否常態化，或依行政院主張延長3年。

會中，國民黨立委曾銘宗詢問財長蘇建榮，上次當沖降稅大概降了3年半，有無達成政策目標？蘇建榮說，當初當沖降稅的主要目的，主要是增加股票市場的流動性，讓量增加、活絡股市，他了解有委員、外界意見認為，當沖降稅應變成常態化，但如此一來，股票市場將來政策調節工具就喪失了，經與金管會商量後，建議延長降稅以3年為一期時限。

金管會主委黃天牧則表示，就金管會立場，的確看到當沖過去對國內資本市場正面影響，這兩年價和量影響；今年上半年，每天成交量大概4,000億元以上，活絡整個市場，提振投資人對市場的信心；從市場往上發展，看得出來很多人樂於從事當沖，它能夠滿足其不同的投資目的。

至於大家關心當沖有無違約？黃天牧說，比例非常低，今年到10月底只有757人，佔市場交易531萬人的0.014％；另，今年上半年有些個股當沖衝到五成以上，證交所8月、10月分別採取管理、警示措施；這個制度是取其利而避其害，考量各因素，覺得當沖制度是可以繼續延後，對整個資本市場發展有個重要公共利益，所以金管會尊重行政院最後的決定，以3年為度。

最後，朝野立委無異議，朝野黨團協商最後達成共識，游錫堃於散會前宣告，照行政院提案通過。