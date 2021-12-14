公司法完成三讀 視訊股東會有條件開放

立法院14日三讀通過行政院送審之「公司法」第172條之2及356條之8條文修正草案，未來非公開發行股票公司與公開發行股票公司只要章程訂明都可以視訊方式召開股東會。

隨著數位科技之進步，股東以視訊方式參與股東會並行使股東權日漸普及，應加以重視及保障，鑒於如有疫情等類似不可抗力情事發生，倘因公司章程未及修訂致股東會無法以視訊會議方式為之，將對公司運作及股東相關權益有所影響，爰本次修正增加配套規定，其重點如下：

一、關於公司與閉鎖性公司之股東會，增訂中央主管機關得因天災事變等不可抗力情事，得公告於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊會議或其公告之方式開會，增加採行視訊股東會之彈性。

二、公開發行股票公司部分，開放可採行視訊股東會，並就其應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等，優先適用證券主管機關所定之子法。

經濟部表示，這次公司法修正，保留原章程訂明之規定，兼顧股東權益保障，並增加召開視訊股東會之彈性，經濟部未來也將於公司章程範例中增列有關配套提示，以利公司遵循。

敏感公司條款 股東會全視訊舉行將設條件

不是所有上市櫃公司都可以採全視訊方式舉行股東會。由於公司法修正案已完成三讀，明年股東會即可採全視訊方式舉行，但金管會14日表示，將會修正股務處理準則及議事手冊應行記載與遵循事項，對於「易生爭議」的公司若要採取全視訊方式舉行股東會，將會更審慎，因此金管會將會定出範圍、條件，同時對於「數位落差」亦會訂出配套方法。

證期局副局長蔡麗玲表示，在法制面，將配合公司法修正，且會參考國外制度及疫情期間視訊輔助股東會的情況，修正「公開發行股票公司股務處理準則」，及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」，預計2022年3月會正式公布，之前即會進行法規預告等行政程序，將會明訂視訊股東會可舉行的條件及範圍，若斷訊等股東權利確保等。

二是平台建制，已督導集保公司建置視訊股東會的平台，預計2022年2月建置完成，2022年3月測試及對外說明，4月正式上線，在2022年股東會熱季前，就會提供公開發行公司視訊股東會使用。

蔡麗玲表示，原則上依據公司法172-2條的修正條件，視訊輔助與純視訊的部分，公開發行公司都可遵循，但對比較容易產生爭議的公司，若要採視訊，仍是要審慎考量，所以金管會將對「特殊狀況」，可以舉行視訊股東會的公司有一定的規範，未來將進行預告、徵詢外界意見。

在2021年新冠肺炎三級警戒期間，金管會有規定股東會沒有三種情況，才可舉行視訊股東會，一是股東常會沒有董事監察人選舉議案、或有董事監察人選舉議案，候選人人數沒有超過應選席次；二是股東常會沒有解任董事或監察人議案；三是未上市或未在證券商營業處所買賣的公司，應以委託代辦股務機構辦理股務事務為限。

另外，對於不是所有投資人都有足夠的設備參與線上股東會，蔡麗玲表示，即所謂的數位落差，亦會參考國外作法，提出配套。

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