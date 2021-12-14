12月14日一分鐘強弱勢股

12月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

虹光（2380）

10

受惠產品組合轉佳，前10月僅小虧0.62元，較去年大幅收斂

旭源（8421）

10

土地資產有望Q4認列，11月營收1.22億元，月增10.5％、年增30％

網龍（3083）

9.97

新手遊《天子傳奇S》已陸續啟動測試，近期將推出，營運增溫

霹靂（8450）

9.95

切入元宇宙商機、挾低股價優勢，11月營收0.35億元，年增6.9％

旭品（3325）

9.92

電競、伺服器需求暢，機殼業務穩健，股價漲停、挑戰半年線

西柏（3541）

9.92

攜手興櫃AR眼鏡廠佐臻，搶攻醫療元宇宙領域，醫療市場需求旺

建碁（3046）

9.89

11月營收2.7億元，月增2.3％、年增18.6％，全年將擺脫連九年虧損

建舜電（3322）

9.82

客戶端需求強，訂單能見度看至明年Q2，11月營收呈現年月雙增

立凱-KY（5227）

8.99

減資後新股13日上市，11月營收0.47億元，創26個月來新高

浩鑫（2405）

8.6

受惠歐美經濟復甦，明年首季更將推出醫療級Panel PC產品

製表：王淑以

12月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

怡利電（2497）

10

短線股價漲多、題材股遇壓，股價重挫至跌停，跌破5日線

連宇（2482）

9.97

11月營收0.5億元，月減20.1％、年減24.1％，早盤衝逾六年高後遇壓

藥華藥（6446）

9.97

股價近兩月狂飆425.2％，14日盤中跳水殺跌停，振幅高達16.54％

大眾控（3701）

9.96

受大盤走勢拖累，股價回測月線，外資倒貨1,314張

智晶（5245）

9.95

股價近一個月翻倍成長、乖離率逾五成，下跌量縮、失守5日線

萬旭（6134）

9.91

市場觀望氣氛濃厚，漲多股遇獲利了結賣壓，股價終結連十紅

協益（5356）

9.9

股價近一個月大漲逾15％、資券當沖比例偏高，跌破5日線

東哥遊艇（8478）

9.87

運送遊艇過程委託舶船於海上起火，市場估損失約2億元

華孚（6235）

9.87

11月營收寫35個月新高，惟股價漲多拉回、KD指標死亡交叉

譁裕（3419）

9.81

13日最高價欲破11月下旬前高未果，爆量留長上影線，14日回檔

製表：王淑以

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工商時報 鄭郁平