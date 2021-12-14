12月14日一分鐘強弱勢股
12月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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虹光（2380）
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10
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受惠產品組合轉佳，前10月僅小虧0.62元，較去年大幅收斂
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旭源（8421）
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10
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土地資產有望Q4認列，11月營收1.22億元，月增10.5％、年增30％
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網龍（3083）
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9.97
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新手遊《天子傳奇S》已陸續啟動測試，近期將推出，營運增溫
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霹靂（8450）
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9.95
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切入元宇宙商機、挾低股價優勢，11月營收0.35億元，年增6.9％
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旭品（3325）
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9.92
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電競、伺服器需求暢，機殼業務穩健，股價漲停、挑戰半年線
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西柏（3541）
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9.92
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攜手興櫃AR眼鏡廠佐臻，搶攻醫療元宇宙領域，醫療市場需求旺
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建碁（3046）
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9.89
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11月營收2.7億元，月增2.3％、年增18.6％，全年將擺脫連九年虧損
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建舜電（3322）
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9.82
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客戶端需求強，訂單能見度看至明年Q2，11月營收呈現年月雙增
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立凱-KY（5227）
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8.99
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減資後新股13日上市，11月營收0.47億元，創26個月來新高
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浩鑫（2405）
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8.6
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受惠歐美經濟復甦，明年首季更將推出醫療級Panel PC產品
製表：王淑以
12月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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怡利電（2497）
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10
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短線股價漲多、題材股遇壓，股價重挫至跌停，跌破5日線
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連宇（2482）
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9.97
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11月營收0.5億元，月減20.1％、年減24.1％，早盤衝逾六年高後遇壓
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藥華藥（6446）
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9.97
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股價近兩月狂飆425.2％，14日盤中跳水殺跌停，振幅高達16.54％
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大眾控（3701）
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9.96
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受大盤走勢拖累，股價回測月線，外資倒貨1,314張
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智晶（5245）
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9.95
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股價近一個月翻倍成長、乖離率逾五成，下跌量縮、失守5日線
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萬旭（6134）
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9.91
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市場觀望氣氛濃厚，漲多股遇獲利了結賣壓，股價終結連十紅
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協益（5356）
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9.9
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股價近一個月大漲逾15％、資券當沖比例偏高，跌破5日線
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東哥遊艇（8478）
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9.87
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運送遊艇過程委託舶船於海上起火，市場估損失約2億元
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華孚（6235）
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9.87
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11月營收寫35個月新高，惟股價漲多拉回、KD指標死亡交叉
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譁裕（3419）
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9.81
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13日最高價欲破11月下旬前高未果，爆量留長上影線，14日回檔
製表：王淑以
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