中籤邊緣人問：這檔值得申購？網驚：拿到股票就GG了

今年行情剩下最後半個月，不少新股或現增申購也把握最後時機，其中上品抽中一張現賺12萬年終大紅包，但有些股票價差並不多，例如中石化辦理現金增資，申購張數43000張，一次申購5張，申購價11.75元，今（14）日受台股大跌拖累，收盤價12.25元，價差僅0.5元。中籤邊緣人的網友發問，這檔值得申購？其他網友酸回，「套你1314（一生一世）」、「拿到股票就GG了」。

中石化11月合併營收29.85億元，年增114.65%，月減6.4%，前三季每股盈餘（ EPS）1.03元。

中石化辦理現金增資發行新股，增資資金用途為償還銀行借款，總承銷股數4300萬股，承銷價11.75元，今日收盤價12.25元，價差僅有4%，由於大盤行情不佳，眼看承銷價就快跌破。中石化現增申購截止日12月14日，預計21日新股上市。

從來沒有中過籤的邊緣人請教股版其他老手，中石化申購張數有43000張，可能有機會抽中，值得去申購嗎？引發不少網友討論，大多數不建議去抽這檔，「申購完…拿到股票就GG了」、「股號說明股性 自己好好想想」、「看看當初的新唐」、「別人抽籤是爲了賺價差，你抽這隻是爲了什麼」、「離承銷價越來越近了….」、「台中銀可能還比較好」。

但也有人認為可以試試手氣，「目前中籤率有11% 不低欸」、「這隻題材其實很多 要漲只要公司派想做多不是問題」、「反正就當樂透，第一天開盤市價賣出，報酬率不要太計較。」、「抽中再說吧」。

（中時新聞網 吳美觀）