年終股市樂透！這檔抽中爽賺12萬

半導體設備材料化學大廠上品（4770）今（14日）為申購最後一天，因抽中一張潛在獲利高達逾12萬元，申購前2日已吸引超過31萬筆，將凍結資金逾516億元，相當於一座台北101大樓的造價。

上品初次上市股票承銷案是採80%競價拍賣以及20%公開申購方式辦理，有1,970張將進行公開申購，12月10日至14日為公開申購期間，申購承銷價為166元，16日辦理公開抽籤，如果以13日興櫃交易均價291.08元計算，抽中一張潛在獲利高達12.5萬元，預計22日掛牌上市。

累計上品申購前2日已吸引逾31萬筆申購，預計至少凍結資金逾516億元，已接近一座台北101大樓的造價580億元，如再加上最後一天的申購筆數，將遠超過當時的造價金額。

上品2021年前3季營收為26.98億元，較去年同期成長52.42%，已超越去年整年營收，稅後淨利6.79億元，較去年同期成長123.86%，前3季EPS達9.85元。

上品主要產品為各種氟素樹脂內襯設備及應用材料，提供用於高溫或腐蝕滲透性強的化學液於生產、儲存、純化、輸送等功能之設備及材料，應用於半導體電子特用化學品廠及晶圓代工廠、石化廠、面板及太陽能廠，並取得國內外多項專利，自製率高且符合國際多項認證，獲得國內外半導體供應鏈及電子化學品製造商之信賴，建立長期穩固的合作關係。

（中時新聞網 曹逸雯）

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