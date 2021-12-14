航海王擱淺 神山現棄息賣壓 16檔獨閃亮

台股今（14日）加權股價指數收盤報17,599.37點，跌168.23點，跌幅0.95％，成交量為3,011.74億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計虹光、聯德、富驛-KY、旭源等16檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以資服類股波動最大，分別上漲0.21％，航運類股跌幅明顯，下跌4.85％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達3％的有13檔，前4名皆為漲停，依序為虹光（2380）、聯德（3308）、傳奇（4994）、建碁（3046），其餘為浩鑫（2405）、力特（3051）、華冠（8101）、金寶（2312）、生達（1720）、天瀚（6225）。

上市股今跌幅超過9％的有13檔，前10名有跌停的怡利電（2497）、連宇（2482）、大眾控（3701）、東哥遊艇（8478）、華孚（6235），其餘為譁裕（3419）、迅杰（6243）、光磊（2340）、正道（1506）、ABC-KY（6598）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、長榮（2603）、大同（2371）、金寶（2312）、國碩（2406）、陽明（2609）、聯電（2303）、光磊（2340）、群創（3481）。

上櫃有15檔8％以上漲幅，漲幅前10名有富驛-KY（2724）、旭源（8421）、新零售（3085）、合邦（6103）、網龍（3083）、霹靂（8450）、西柏（3541）、旭品（3325）、VHQ-KY（4803）9檔漲停，其餘為研勤（3632）。

今日上櫃有12檔股票有8％以上跌幅，跌幅前10名有藥華藥（6446）、智晶（5245）、萬旭（6134）、協益（5356），4檔跌停，其餘為全譜（6228）、昱捷（3232）、欣厚-KY（4924）、達爾膚（6523）、皇將（4744）、英濟（3294）。

上櫃成交量前10名個股依序為萬泰科（6190）、建達（6118）、位速（3508）、建舜電（3322）、鈺創（5351）、合晶（6182）、茂迪（6244）、方土昶（6265）、歐買尬（3687）、昇達科（3491）。

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