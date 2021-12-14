12/14上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（12/14）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.市場普遍將聯發科(2454)2022年營運觀察重點聚焦在5G智慧型手機領域，事實上，不僅5G SoC(系統單晶片)，聯發科在PMIC(電源管理IC)、晶片業務的成長也大有可為，法人就直指，聯發科「非智慧型手機業務價值遭低估」！

2.福懋(1434)今年月營收回到年增正成長軌道，累計前11月營收為298.3億元，年增13%。公司預計於明年1Q擴建越南產能100萬碼/月，原預期於印尼建長纖布新廠計畫則因疫情而有所遞延，公司將於明年再評估建廠時間點。

展望2022年，運動、戶外品牌需求仍佳，公司目前使用回收Polyester材料生產之長纖布已占約80%，回收尼龍材料之長纖布占約40%，占比較低主要係因回收尼龍料源較受限，公司中長期規畫仍朝生產100%環保材料長纖布為目標。

3.華城電機看好電動車未來前景，由轉投資事業華能電能搶攻特斯拉、賓士、奧迪、保時捷及LEXUS等豪華車品牌電動車充電樁，開始貢獻營收，11月及前十一月合併營收均創同期新高。今（14）日下午將參加華南永昌證券舉辦法說會，說明今年營運成果及未來展望。

4.健喬(4114)經媒體報導「宣布與印度大廠NATCO PHARMA合作的SORAFENIB學名藥，由健喬取得P4學名藥專利挑戰勝訴，健喬取得學名藥專利挑戰勝訴，預計明年5月上市。」健喬發重訊四點澄清表示，一、健喬P4學名藥於109年10月6日檢送藥品查驗登記申請，並於110年10月27日取得衛署許可證(中文品名：索福耐膜衣錠200毫克，衛部藥輸字第028192號)。

5.櫃買中心預計12月14日審議寶緯工業公司（4558）上櫃案。寶緯工業主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，董事長為詹勳霖，推薦證券商為日盛證券、第一金證券、合庫證券及元富證券，申請時資本額4億4,100萬元。

寶緯工業2020年營業收入為13億9,635萬元，稅後淨利為8,944萬元，每股盈餘為2.02元。2021年前三季之營業收入為15億5,397萬元，稅後淨利為1億4,410萬元，每股盈餘為3.26元。

6.長榮航空日前推出全新哩程購買平台及購買哩程2.0方案，為了慶祝兩者上線滿月，特別祭出限時優惠方案，自12月14日起至2022年1月13日，無限萬哩遊會員於線上購買哩程最多可享額外65％贈哩。