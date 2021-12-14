拚年終紅包！投信積極買入15檔

投信積極買入15檔拚年終紅包 其中1標的連存股達人也愛

時序來到歲末年終，投信除作帳外，目前也正為了紅包力拚守成，積極買入以大型股為主、中小型股為輔的15檔股票，當中的優群，就連「存股達人」股魚都相當看好。

12月以來（至10日為止，下同），投信在集中市場買超35.5億元，於櫃買市場則是賣超14.9億元，由於集中市場和櫃買市場分別是以大型、中小型股為主，顯見投信目前的重心。永誠國際投顧分析師陳威良於東森財經台《理財達人秀》解釋，這應該是因為績效已經做得差不多了，所以對投信來說，年底前只要少犯錯、守住戰果即可。

「近期投信著重在本益比與股價淨值比偏低、殖利率高的個股。」陳威良表示，進入12月後，投信買超比較積極的有元大金、宏碁、長榮航、華邦電、中信金、聯電及南亞科等大型股，但持股比率都偏低，這代表雖然投信對它們的股價無法有太大影響，但至少現階段資金放在這些股票上是安全的，畢竟有殖利率支撐，比較不容易大跌。

而長榮、華航、萬海、陽明、優群、茂迪、中美晶與明基材，同樣是投信近來熱門投資個股，陳威良指出，其中後4檔屬中小型股，投信影響力會比較明顯；一旁的主持人李兆華則補充，自己日前在錄Podcast時，來賓股魚透露，連接器廠優群是其存股標的之一，讓她相當好奇。

陳威良說明，優群曾是投信最愛的股票之一，但持有率一度降到接近0，直到最近才又重新買進，原因在於DDR5題材將使得明（2022）年啟動高階NB換機潮，第二季後有望開始大量出貨，已有法人預估，因為平均接單價格走高，優群明年的獲利有機會超過一個股本。

另外，陳威良提到，年底除了投信動向外，集團作帳也可專注，有些集團股已經漲多了，不建議追價，但如果想要放長線釣大魚，他覺得中美晶可以持續追蹤，一方面是其技術線型經過長期打底後，開始糾結發散，年底有望進一步增強，再來則是中美晶接近控股公司的角色。

在中美晶的轉投資裡，陳威良說最重要的就是環球晶，處此之外它還有投資宏捷科與朋成，「講到集團作帳，中美晶旗下的每一隻小金雞只要有動的話，對它本身股價都是有加分的。」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 程子威）