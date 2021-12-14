無畏DRAM報價衰 4檔DDR5供應鏈吸睛

5G清晰描繪出動高速高頻的時代樣貌，不管AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、AR/VR（擴增實境）、雲端高速運算等新技術，都需要大量算力，記憶體愈趨關鍵，且隨DDR5生態系統趨於完整，法人多認同，漲勢在半導體中殿後的DRAM（動態隨機存取記憶體），明年上半年將補漲，成台股要角。

DRAM是電腦的主要記憶體，CPU（中央處理器）就是從DRAM讀取並執行指令，DRAM表現直接影響終端產品效能，因此當新技術崛起，記憶體標準也要隨之升級，才足以匹配。

摩爾投顧分析師鐘崑禎點出DDR5的4大優勢。首先是資料傳輸速率升至6.4Gb/s，領先目前主流DDR4至少1倍；其次是全新的供電架構，電源管理從主機板移到記憶體模組（DIMM）本身，確保更精細的系統電源負載，低電壓帶來低功耗，記憶體模組運作更有效率。

第3則是通道架構更新，通道間彼此獨立，可提高存取效率，且在速率提升之餘，放大效率優勢；最後為高頻高速時代來臨，終端商品效能最終得取決於DRAM表現。

英特爾、超微相繼推出新款PC與伺服器，以對應DDR5，且英特爾Alder Lake處理器出貨量放大，DDR5模組供給持續吃緊，報價也水漲船高，16GB DDR5模組現貨價是DDR4模組的3倍，已達150美元。法人因而看好，獲上游原廠DDR5晶片貨源支援及價格調漲，DRAM模組廠營運將直接受惠。

鐘崑禎則指，三星、SK海力士、美光等3大DRAM廠，雖已量產DDR5，但占產能比重仍低，第4季才開始採用可快速拉高DDR5投片量的新技術，在供不應求下，DDR5缺貨潮恐延續到2022第2季。

雖台廠目前尚無DDR5產能，但已有多家模組廠取得貨源與模組認證，包括威剛、十銓、宇瞻；記憶體龍頭南亞科也全力衝刺自主技術開發，第1代10奈米級製程技術（1A）與下世代DDR5晶片試產中，預計明年上半年投產，營收貢獻有望漸增。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，電子對產業景氣敏感，費半指數屢創新高，從晶圓代工、IC設計到半導體設備，今年無不漲翻天，唯獨記憶體族群沒跟到，看好明年將迎新一波的上升循環。

第3季記憶體價格修正，但因PC與伺服器庫存去化快，跌勢未如市場想像大，2022年韓廠主推DDR5，標準型記憶體的反彈時間，因而提前至明年第2季到第3季，利基型記憶體止跌回升的時間點，又會比標準型更早。

按過去經驗，股價比合約價領先2到3季上漲，美、韓大廠美光及海力士最近股價已大漲3~4成，扭轉近半年頹勢，現在記憶體族群拉回整理，反而是機會。

王榮旭表示，股本較小的記憶體相關個股，例如群聯、晶豪、鈺創及優群，整理姿態非常高，也都有見到法人的影子。

他並以連接線器大廠優群為例，主要產品是筆電及伺服器DDR插槽，DDR5產品明年第2季導入，平均單價大增，但成本差不多，毛利率可望大幅提升，估計今明年EPS分為7~7.5元與10元，目前股價約130元，明年本益比約13 倍，後市值得追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）