12/14盤中焦點股 重點摘要

今（12/14）日熱門焦點股如下：

（1）第5根漲停打開 浩鑫仍比台股強

受惠元宇宙題材，浩鑫（2405）股價自8日起連飆4根漲停，今早在大盤轉弱且外資日前趁機倒貨逾3000張，浩鑫股價結束連4紅，但相對大盤翻黑的走勢，浩鑫早盤在打開第5根漲停後，仍維持近半根停板的漲勢。今早最高價為20.45元。

浩鑫11月合併營收新台幣1.94億元，受惠歐美經濟逐步復甦，就業市場持續好轉下，11月合併營收相較去年同期大幅成長42.27％；浩鑫累計1-11月合併營收17.15億元，年增率為11.31％，公司預期全年合併營收雙位數成長可期。

疫情帶動了數位化及自動化的趨勢，近期的元宇宙議題更牽動AR/VR、AI、邊緣運算等技術發展，驅動浩鑫中高階產品在歐美市場的銷售力道。浩鑫迷你電腦產品主要以產業應用為主，在效能、穩定性與擴展性上都有獨特的表現，一直以來，產品就被許多客戶整合在例如商用VR、AI機器視覺、邊緣運算的方案中，為終端應用提供穩定的運算效能。

浩鑫13日公告11月自結，受惠歐美經濟復甦，電腦產品需求回溫，加上醫療事業貢獻下，11月維持獲利，單月稅後純益達約500萬元、每股純益達約0.01元。（時報資訊 任珮云）

（2）大同董總換人做 股價逆勢演出

大同經營權易手一年，高層人事異動風波不斷，日前傳出董事長盧明光、總經理何春盛請辭，13日大同公司召開記者會對此說明，董事長由大股王光祥接手、總經理則由精英董事長鍾依文回鍋，將於本月21日董事會後通過。王光祥提出資產開發、太陽能、電巴國家隊、AI5G、電商行銷、精英EPS倍增等等六大願景規劃，在最短時間內達到發股利的承諾。

消息面對周二大同股的演出，似沒什麼影響，反而是開高走高，對大盤大跌逾百點視而未見，完全不理會盤勢在高檔震盪，表現不錯。

王光祥指出，大同公司正走在高速公路的匝道上，往南是守成維穩，往北是改革創新，盧明光董事長很努力很認真，但大同已20年未發股利，不能讓股東再等5年；王光祥董事長13日宣示，要以經營三圓建設的績優經驗、專業，在最短時間內讓大同公司實現「發股利」的承諾。

經營團隊還有精明幹練的精英電腦董事長鍾依文，帶領大同的重電、太陽能、電動巴士等事業群，以及大同模範生大世科董事長沈柏延，一起帶領大同推向5G.AI大數據、國家數位轉型，讓大同真正脫胎換骨，成為百年創新後的新大同。

王光祥表示，眾所皆知大同資產雄厚，三圓建設今年EPS19元，明年一定會更好，相較於擁有46萬坪土地的大同、尚志資產，要逐步開發這些土地，一年要賺一個股本，應該不是難事。

目前進行中的捷運萬大中和線連城錦和站聯開案與「大同莊園」三期，二個建案潛在毛利有200億。大同還有芙蓉大樓，它的基地條件不輸給「正義都更案」的Diamond Tower，我們都已經做好了完整的開發規畫。未來的桃園大園廠16萬坪土地、基隆6萬5393坪土地，總計有46萬坪土地，都會依序開發，開發利益驚人。

大同最大的優勢是擁有不少國家政策支持的產業，太陽能在大同已經有十幾年的基礎，十幾家太陽能電廠就有五家拿到「金牌獎」，過去一年賣掉兩家實在太可惜了。但我們還擁有十家太陽能光電廠以及最專業的團隊，未來將有爆發性成長。

大同與國光客運、成運組成的「電動巴士國家隊」，已經完成嘉義市和五股區超過80輛的電動巴士，未來將成為台灣電動車的標竿。

鍾依文在精英整頓有成，不但交出亮麗的成績單，EPS大幅成長，並擬定三年內營收挑戰500億的目標，在迷你電腦、車控電裝周邊相關產品，未來也將成為集團千億營收的重心。

大同3C是百年大同品牌的基礎，經過我們的創新再設計，「大同寶寶」除了開口說話陪伴大家，也將伴隨大同3C的168個通路，與時俱進，全力發展電商業務。

大世科一直是大同的模範生，在資安、AI、5G、大數據的專業，正全力推動國家數位轉型，營收獲利倍增計畫也正在進行。

王光祥指出，這六大事業每一個都是千億計畫，也是大同進入起飛創新階段的重點工作，一個改革創新的大同團隊，每個腳步都以股東最大利益為考量的嶄新團隊，經過一年的整頓，正朝向此目標大步前進。（工商時報 郭及天）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華紙(1905)：本月紙張產品擬調漲5~10％+下方季線有撐，盤初噴量觸及漲停，一舉收復短均。

2.正隆(1904)：12月擬漲工紙紙箱約12～15％，昨投信小幅買超、外資賣超縮手，晨盤一度衝上35.7元，收復5日線、季線。

3.台積電(2330)：昨外資擴大賣超3254張+昨夜ADR跌2.27%，今盤跌破600關、探至597元，衝擊台股信心。。

4.威致(2028)：Q4營收再戰新猷，昨獲外資轉買超、自營商擴大買超，晨盤逆勢續漲近1.5%。

5.霹靂(8450)：外資連兩日買超吸引人氣匯集，晨盤挾量頻頻觸及漲停48.05元。

6.技嘉(2376)：比特幣轉跌，外資昨轉賣超，早盤一度跌約4%。

7.旭品(3325)：電競、伺服器需求，機殼業務穩，早盤觸及漲停，挑戰半年線。

8.大同(2371)：董總換人、王光祥掌舵，早盤走堅、漲逾4%。

9.東哥遊艇(8478)：新船部分燒毀，業者解釋已交船、無損失，早盤漲逾1%。

10.信邦(3023)：苗栗新廠明年H1產能滿載，台灣占比拉高，外資連買超3日，股價逆揚逾2%重返270元，挑戰前高。

11.群電(6412)：拉貨停不下來，第一季有望優於以往表現，股價暫守78元，展現抗跌氣勢。

12.立凱-KY(5227)：減資新股上市火力十足，早盤再一根漲停，惟大盤重挫引發獲利了結，股價陷入高檔震盪。

13.西柏(3541)：布局醫療元宇宙領域有進展，市場給予肯定，跳高一度亮燈漲停。

14.宏亞(1236)：從14元起漲到34元，股價引側目，挾年節商機今天再度漲停。

15.安集(6477)：Q4營收衝今年新高，晨盤逆勢勁揚7%，呈現連5漲。

16.萬泰科(6190)：低軌衛星題材點火，早盤衝高回落，漲幅收斂至約3%。

17.明泰(3380)：開發台灣首款自主技術5G基站，晨盤放量大漲半根停板，站上8個月高價。

18.力特(3051)：調整產品組合，毛利率續旺可期，無懼遭列警示股，晨盤帶量觸頂，衝上逾10年高。

19.榮群(8034)：11月營收躍增，連兩日亮燈攻頂，衝上20元波段高。

20.華電網(6163)：11月營收年增5成，晨盤逆勢揚升5%，站穩5日線。

21.芮特-KY(6514)：低軌衛星助陣，明年營運成長可期，晨盤震盪彈漲4%，續寫6年高價。

22.矽力-KY(6415)：土洋法人對作，早盤轉跌逾4.5%，股王4500元再失守。

23.世芯-KY(3661)：外資再度敲進，但空軍襲擊千金位，股價下滑近3.5%。

24.新唐(4919)：甩外資進進出出難掌握，有車用、MCU題材護體，晨盤帶量逆勢上漲逾2.5%。

25.遠雄港(5607)：上個月營收利多，不畏外資續賣超，早盤翻紅續漲近2%，再寫波段新高價。

26.新興(2605)：運價減少，BDI指數連3黑，股價下挫逾2%。

27.建舜電(3322)：11月營收創高、Q4營運續強可期，不理外資昨轉賣超129張，今早放量強漲逾8%，最高達24元。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）數字科技Q4營運增溫 市場按讚

網路生活平台數字科技（5287）近期在既有的旗艦平台持續穩健發展、新創平台成長兩大因素帶動下，加上年底外包人力需求與婚宴商機復甦，可望為數字科技旗下518熊班、小雞上工、Tasker出任務外包網與結婚吧等新平台添營收動能。

法人表示，在多項利多帶動下，數字科技第四季營收表現可期，加上公司屬於輕資產的模式，對獲利也是一大助益。消息激勵該股周二開平震盪趨堅，相對盤勢大跌係逆勢走高，表現持穩，迄上午10：59的市價暫報269.5元，上漲1.13%。

數字科技11月營收1.58億元，年增22％、月增0.21％，連續4個月創單月歷史新高。數字科技表示，11月營收續攀峰，主要因為591、8591與Tasker出任務外包網等多平台的營收動能挹注，591房屋交易，因持續優化用戶者的使用需求，並長期提供不動產知識服務，提高用戶的黏著度。加上8591寶物交易，台灣遊戲需求穩健淡季不淡，香港知名度逐漸提升，台港營收齊成長。

此外，Tasker出任務外包網持續推升服務知名度，並受益民生經濟活動開展，企業的人力需求釋出下，順勢推升591、8591與Tasker出任務外包網11月營收年增率分別為14％、70％與91％。

以獲利來看，數字科技累計前三季營業淨利5.10億元，稅後淨利4.36億元，皆年減一成，EPS逾一個股本達10.37元。

展望接下來營運，數字科技指出，疫情趨緩，各行各業人力需求回溫，景氣也開始回升，帶動518熊班、小雞上工、Tasker出任務外包網與結婚吧等平台營運轉強。

Tasker出任務外包網就觀察指出，新冠疫情下，遠距工作成為部分民眾的工作常態，亦促使外包產業快速發展，受惠於此「Tasker出任務」自今年5月份本土疫情爆發以來，會員數便呈現逐月增加趨勢，更達成110萬新紀錄。

而在新會員註冊數方面，往年第四季因接近年底，大家等領年終獎金，較不易有工作上的異動，因此多呈現停滯狀態，但以10月來看，新會員數反倒成長近30％，推測多數勞工普遍不看好今年年終獎金發放金額，改以接案方式提前為自己爭取「圍爐加菜金」。

另外，數字科技旗下「Marry結婚吧」調查指出，近兩個月站內詢問數相較今年二、三季激增2倍，至年底有望回到去年同期狀態。此外，婚禮業者也表示至今年年底的宜嫁娶吉日已全數售罄。若疫情持續穩定至明年，預計2022整年度婚宴會館、婚紗、婚攝新秘都將一位難求。整體來說，除了新站台受惠疫情趨緩而加速發展，原本的旗艦平台591、8891也穩健營運中，整體數字科技第四季營收創高可期。（工商時報 劉季清）

（5）嘉澤獲利動能靚 法人估合理目標價750元

嘉澤（3533）先前通過英特爾插槽（Socket）認證，開始生產Whitley Ice lake機種，中信投顧看好伺服器需求已從第三季開始轉強，嘉澤獲利動能持續，初評給予「增加持股」投資評等，推測未來12個月合理股價750元。

消息面激勵該股周二無畏盤勢大跌，呈現開高震盪趨堅榮面，迄上午11：04的市價暫報705元，上漲1%，表現不錯。

據中信投顧指出，桌機10奈米級產品Alder lake新平台升級至1,700隻Pin，已於第三季開始生產，嘉澤對滲透率看法較先前樂觀，預估年底滲透率有機會達15～20％，高階機種搭載的DDR5 Socket也已經開始出貨。第三季之前原物料供給不順問題，已有部分緩解，預估整體市場主機板需求將有近10％提升。

另外，嘉澤2022年第二季將開始出貨Eagle stream平台產品的預估不變。法人預估，嘉澤Socket市占率將從2021年的10％，增加到2022年的18％，伺服器營收、獲利比重持續提高。受惠於伺服器平台升級，再加上嘉澤在英特爾滲透率與單位售價提升，有助嘉澤2022～2023年加大獲利成長幅度。（工商時報 簡威瑟）

（6）紙價再衝一波 造紙股走揚 華紙漲勢最勁

由於生產成本節節攀高，紙箱與紙張業者12月喊漲！包括華紙、正隆均可能在12月漲價，激勵造紙類股今（14）日走揚，其中以華紙漲勢表現最為凌厲，兩度登上24.95元漲停價而後收斂走低，一舉突破短中期均線，包括5日線、月線、季線反壓，至截稿為止，暫報23.45元，漲3.30%。正隆早盤開高一度登上35.70元，暫報34.15元，漲1.64%。

今年以來造紙料源驚驚漲，工業用紙成本迄今漲幅約七成，紙張成本漲幅也超過三成。據了解，華紙決定在年底前調漲5～10％，涵蓋文化用紙、包裝用紙、產業用紙等；而今年以來已經二度調漲的正隆，也擬啟動三度調漲，12月工紙紙箱漲幅估約12～15％。粗估，這波落後補漲尚不能全數反映成本漲幅，卻是紙廠保營收穩獲利的關鍵。

業界表示，造紙多項主要原物料來自全球採購，深受各地市場、海運高運價等影響，像是木片今年來大漲50～100％，目前每噸逾200多美元，除了造紙業搶購，許多國家發電廠改燒木片發電，木片價格看漲機率高，現正採購明年第二季木片等料源，價格持續上漲約10～20％；國際漿價也波動劇烈，11月落底，12月卻反轉直上，每噸上漲10～20美元。（工商時報 曾宇平、邱莉玲）