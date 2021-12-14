紙價再衝一波 造紙股走揚 華紙一度漲停

由於生產成本節節攀高，紙箱與紙張業者12月喊漲！包括華紙、正隆均可能在12月漲價，激勵造紙類股今（14）日走揚，其中以華紙漲勢表現最為凌厲，兩度登上24.95元漲停價而後收斂走低，一舉突破短中期均線，包括5日線、月線、季線反壓，至截稿為止，暫報23.45元，漲3.30%。正隆早盤開高一度登上35.70元，暫報34.15元，漲1.64%。

今年以來造紙料源驚驚漲，工業用紙成本迄今漲幅約七成，紙張成本漲幅也超過三成。據了解，華紙決定在年底前調漲5～10％，涵蓋文化用紙、包裝用紙、產業用紙等；而今年以來已經二度調漲的正隆，也擬啟動三度調漲，12月工紙紙箱漲幅估約12～15％。粗估，這波落後補漲尚不能全數反映成本漲幅，卻是紙廠保營收穩獲利的關鍵。

業界表示，造紙多項主要原物料來自全球採購，深受各地市場、海運高運價等影響，像是木片今年來大漲50～100％，目前每噸逾200多美元，除了造紙業搶購，許多國家發電廠改燒木片發電，木片價格看漲機率高，現正採購明年第二季木片等料源，價格持續上漲約10～20％；國際漿價也波動劇烈，11月落底，12月卻反轉直上，每噸上漲10～20美元。