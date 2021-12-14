12/14盤前｜台積電再搶近半EUV曝光機

本日重要投資情報：（1）谷月涵：台股2萬點泡沫將至；（2）作帳行情燒 13檔股海明燈亮；（3）浙江疫情加劇 台企拉警報；（4）美股｜道瓊跌320點 輝達特斯拉蘋果重挫。



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台積 再搶近半EUV曝光機

晶圓代工龍頭台積電（2330）全力衝刺5奈米及3奈米先進邏輯製程產能，並擴大採購關鍵的極紫外光（EUV）曝光機。據外媒報導，艾司摩爾（ASML）2022年EUV曝光機出貨量預估將達51～55台，其中台積電取得22台最多，等於穩坐擁有全球最大EUV產能半導體廠寶座…閱讀全文

年度專題》2021-22財經大事回顧與展望

世界銀行在2021年年中曾發布《全球經濟展望》報告，預測全球經濟將在2021年增長5.6％，出現80多年來最快速的經濟復甦，但世銀同時示警，這主要是靠著幾個主要經濟體的強勁反彈，並不平均，因新興市場與發展中經濟體仍持續與疫情奮戰…閱讀全文

浙江疫情加劇 台企拉警報

大陸經濟大省也是台商投資重鎮的浙江，新冠疫情快速升溫，目前蔓延紹興、寧波和杭州三地，其中紹興為重災區，當地大批企業被迫停工，其中，上虞區形同封城狀態，人員、物流來往皆受阻…閱讀全文

谷月涵：台股2萬點泡沫將至

寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，台股年底有望挑戰「萬八」關卡，2022年有機會看到前無古人的20,000點，然示警台股市值膨脹，股市風險提高，指數最後一波拉升會相當快速，建議投資人要控制資金水位…閱讀全文

作帳行情燒 13檔股海明燈亮

台股2021年封關倒數13個交易日，年底作帳行情加溫，今年來「勝率最高」的投信操作亦成焦點。緯穎（6669）投信連買25日、買超張數逾千張，聯詠（3034）、天鈺（4961）亦獲投信連買十、九日，三檔股價勁揚1～3％…閱讀全文

低軌衛星再起 13檔概念股來電

低軌衛星國家隊正式成軍，加上先前受SpaceX恐有破產風險消息影響，概念股已提前回檔整理，位階相對偏低，13日獲多方買盤進場點火，指標股金寶（2312）、昇達科（3491）雙雙攻上漲停，族群漲勢勝過大盤…閱讀全文

美股｜道瓊跌320點 輝達特斯拉蘋果重挫

美股13日四大指數全倒，波音大跌3.74%，拖累道瓊走跌逾300點，科技股、晶片股殺聲隆隆，那斯達克指數跌逾1.3%…閱讀全文