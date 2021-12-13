三大干擾台股萬八卡關 專家曝選股策略

外資進入放假階段、全球「超級央行周」周四（16日）登場及台指期周三結算等三大干擾，觀望氣氛濃厚，使得法人年底落袋為安及追價買盤意願偏弱，台股13日開高收最低，高低點震盪151.75點，日K連二黑。

康和證券投資總監廖繼弘表示，鑑於量能低迷、無主流股帶領，台股月線到18,034點區間震盪。

台股迎萬八前面臨重重考驗，每逢衝關前特定資金打壓台積電等重量級個股，企圖讓台股緩緩走揚的企圖心明顯。台積電最後一盤下跌4元的打擊下，台股終場收最低達17,767.60點，跌幅0.33％。成交量縮至2,893.96億元，低於20日均量。

群益期貨協理許績慶表示，台指期並未特定大型資金進行避險，再加上台指期選擇權隱含波動率處於低檔，台股無大跌的風險。

市場關注15日台指期結算走勢，許績慶認為因外資開始進入放假及避險空單水位不高，台股仍處於區間表現，短期17,500點為鐵板區，但因資金在個股中流動太快速，使得指數無法連續性上漲，預計台股將在17,500點到18,304點區間震盪。

康和證券投資總監廖繼弘表示，因量能不出、主流股不明顯，台股將在月線及18,034點區間震盪，建議投資人選股優先，採取區間來回操作及「買黑不買紅」策略。台積電16日將除息，每股除息2.5元，考量近期特定資金偏愛最後一盤控盤台積電，16日尾盤有望拉抬完成填息。