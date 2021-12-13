12月13日一分鐘強弱勢股

12月13日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

歐買尬(3687)

10.00

推限量LUNA Forever典藏時裝派對遊戲NFT商品

金寶(3687)

10.00

擴產新增泰國、菲律賓、中國岳陽等三地產能，明年雙位數成長

藥華藥(6446)

10.00

真性紅血球增多症新藥 BESREMi明年美國放量出貨

十銓(4967)

9.99

為記憶體模組廠，11月營收月增17%，年增33%

中砂(1560)

9.99

為半導體再生晶圓暨材料廠，供應ABF載板客戶已放量

明基材(8215)

9.99

明年電動車電池隔離膜及醫療事業成長可期，拚兩位數成長

聯德(3308)

9.99

電動車水冷板透過電子五哥參與認證、運動器材訂單可望落袋

光磊(2340)

9.97

為感測元件大廠將改名為台亞半導體，發展第三代半導體

昇達科(3491)

9.95

為低軌道衛星供應商，該產業才剛啟動，訂單能見度高營運暢旺

萬泰科(6190)

9.95

銷美CMP線材及泰國家用電子線需求升溫，11月營收創高

製表：王淑以

12月13日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

三洋實業(1472)

9.85

營運雙降，11月合併營收年減57%，月減84%

申豐(6582)

9.80

11月合併營收驟降，年減78%，月減75%

晶焱(6411)

9.11

10月營運見高峰後，11月營運轉跌，月減14.5%

光罩(2338)

6.64

11月合併營收創新高，月增9.73%，利多出盡

信立(4303)

5.79

活化學甲一廠與四廠廠房資產，處分收益可期，但漲多回檔

達爾膚(6523)

5.02

11月合併營收月減4.13%，不如預期，股價壓回

華擎(3515)

4.95

第4季越、台、陸三地產能趕出貨，營運創高可期，但漲多回檔

寶碩(5210)

4.49

11月合併營收創新高，年增555%，現增案撤回

長園科(8038)

4.43

11月合併營收月減69.77%，股價震盪跌破月線

鈺齊-KY(9802)

3.82

11月合併營收月減6.09%，8月為營運高峰

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組