12月13日一分鐘強弱勢股
12月13日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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歐買尬(3687)
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10.00
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推限量LUNA Forever典藏時裝派對遊戲NFT商品
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金寶(3687)
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10.00
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擴產新增泰國、菲律賓、中國岳陽等三地產能，明年雙位數成長
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藥華藥(6446)
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10.00
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真性紅血球增多症新藥 BESREMi明年美國放量出貨
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十銓(4967)
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9.99
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為記憶體模組廠，11月營收月增17%，年增33%
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中砂(1560)
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9.99
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為半導體再生晶圓暨材料廠，供應ABF載板客戶已放量
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明基材(8215)
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9.99
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明年電動車電池隔離膜及醫療事業成長可期，拚兩位數成長
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聯德(3308)
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9.99
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電動車水冷板透過電子五哥參與認證、運動器材訂單可望落袋
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光磊(2340)
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9.97
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為感測元件大廠將改名為台亞半導體，發展第三代半導體
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昇達科(3491)
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9.95
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為低軌道衛星供應商，該產業才剛啟動，訂單能見度高營運暢旺
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萬泰科(6190)
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9.95
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銷美CMP線材及泰國家用電子線需求升溫，11月營收創高
製表：王淑以
12月13日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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三洋實業(1472)
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9.85
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營運雙降，11月合併營收年減57%，月減84%
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申豐(6582)
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9.80
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11月合併營收驟降，年減78%，月減75%
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晶焱(6411)
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9.11
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10月營運見高峰後，11月營運轉跌，月減14.5%
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光罩(2338)
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6.64
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11月合併營收創新高，月增9.73%，利多出盡
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信立(4303)
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5.79
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活化學甲一廠與四廠廠房資產，處分收益可期，但漲多回檔
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達爾膚(6523)
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5.02
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11月合併營收月減4.13%，不如預期，股價壓回
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華擎(3515)
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4.95
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第4季越、台、陸三地產能趕出貨，營運創高可期，但漲多回檔
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寶碩(5210)
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4.49
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11月合併營收創新高，年增555%，現增案撤回
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長園科(8038)
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4.43
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11月合併營收月減69.77%，股價震盪跌破月線
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鈺齊-KY(9802)
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3.82
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11月合併營收月減6.09%，8月為營運高峰
製表：王淑以
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