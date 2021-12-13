3大法人聯手砍百億 台股量能不振摔5日線

通膨壓力山大，但科技股振奮，美股4大指數全收紅，周一台股開漲14.77點報17,841.03點，美股續強，激勵台股衝上17,919.35點，大漲93點，再度逼近萬八，然17,900賣壓隨之湧現，台積電淡定平盤，航運挾營收利多卻後繼無力，大盤漲幅收斂、17,900得而復失，溫吞小漲在17,850點附近游走，面臨FOMC會議前夕及耶誕長假前，權值股表現空間受到壓抑，近期強勢的中小型股轉弱，鋼鐵、生醫、太陽能、股王穩盤，尾盤卻遭台積電摜壓，翻黑火速失守17,800，終場收跌58.66點或0.33％，報17,767.6點，5日線告失，成交金額續縮至2,834.98億元，連2日不到3,000億元，再創11月以來新低量。

今日外資（不含外資自營商）賣超90.9472億元，投信賣超7.2295億元，自營商賣超4.0506億元，三大法人賣超102.22億元。外資續賣，連2日賣超123.5億元，12月以來仍買超331.05億元，今年來賣超5,075.82億元。

上周五台股ADR部分，台積電ADR下跌0.31％，聯電、日月光ADR則持平。本周四將除息的權值王台積電（2330）股價午盤前維持在605元以上小紅表現，午後貼近平盤，尾盤遭摜殺翻黑，終場收跌4元或0.66％，報601元，600元關卡具支撐。聯電（2303）則開高後翻黑走疲，收跌1.1％至62.8元；聯發科（2454）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）同樣震盪無力，收持平在1,075元、跌0.49％至102.5元、跌0.48％至104.5元。面板雙雄群創（3481）、友達（2409）雙雙翻黑跌約1％，其他權值股，國泰金（2882）、中鋼（2002）、南電（8046）、聯詠（3034）、研華（2395）、瑞昱（2379）、國巨（2327）等大型股表現可圈可點，其餘中華電（2412）、台塑（1301）等大多均黯淡。

高價股來看，股王矽力-KY（6415）回穩，收漲2.97％至4500元，回到整數關卡；股后信驊（5274）跌1.07％，大立光（3008）發動專利戰，開高走低翻黑失守2000元大關，收跌3.16％報1990元，讓出老三位子，被上漲4.38％的力旺（3529）超車，高價IC設計譜瑞-KY（4966）、世芯-KY（3661）逆勢獲漲聲。

陸龍頭鋼廠寶鋼開出下月最新盤價，展現撐盤決心，中鋼（2002）將在12月下旬開出新盤價，目前市場預期以平低盤開出，但明年鋼鐵需求可望續看升，中鴻（2014）續獲外資青睞而強漲逾6％領軍鋼鐵股上攻，春雨（2012）、千興（2025）、允強（2034）、燁興（2007）、新鋼（2032）皆力漲3％以上，推升鋼鐵類指收漲1.54％，勇奪上市漲幅之冠。上市櫃生醫各懷絕技，股價樂呼呼，泰福-KY（6541）、藥華藥（6446）、益安（6499）、皇將（4744）高鎖漲停收場，博晟（6733）、ABC-KY（6598）等漲逾半根漲停，族群成盤面焦點，漲幅達0.97％居上市次之。電機、電纜也漲逾0.5％超過，金融午後翻臉收小黑、跌0.11％，電子、半導體分跌0.36％、0.44％，成交比重均略降至57.51％、22.07％，電子占比再度失守6成，營收亮眼也難救的熱門族群航運收跌1.33％最劇烈，航運成交比重也略降至22.93％，油電燃氣、塑膠、百貨、水泥也齊跌逾0.6％。

航空雙雄11月營收亮，外資力挺，但華航（2610）、長榮航（2618）股價卻開高走低，雙雙摔下5日線，成交量居前兩大，華航、長榮航收跌近6％，報27、27.6元；遠雄港（5607）、陽明（2609）上漲逾2％成航運護城河，陽明更是貨櫃三雄唯一收紅，長榮（2603）持平、萬海（2615）跌4.28％。太陽能的國碩（2406）漲停衝上5年半高位、安集（6477）續衝，光電的光磊（2340）、達運（6120）、力特（3051）也同步漲停。比特幣收復5萬美元，映泰（2399）、技嘉（2376）、微星（2377）、撼訊（6150）等概念股同樂。

立凱-KY（5227）挾減資後新股掛牌以及電動車題材，跳空飆上漲停，而電動車再起，明基材（8215）、映興（3597）等也漲停，華孚（6235）、西勝（3625）、華晶科（3059）等概念股也漲勢凌厲；低軌衛星助陣，昇達科（3491）、芮特-KY（6514）強鎖漲停。

11月營收亮麗的榮群（8034）火速攻頂登波段高，出售大宇貢獻EPS約1.98元的台富（1454）漲停創逾6年新高，傳高層人事地震的大同（2371）率先反映利多，受惠於上周外資天天買超的金寶（2312）漲停攻勢登近7個月以來高點，無懼遭列警示股的皇將（4744）連兩日亮燈漲停、站上逾1年高價。

觀望是否加快升息腳步，以及台積除息後走勢牽動電子股後市表現。分析師認為，成交值無法放大，站上萬八難度不小，尤其個股屢屢一日行情，顯示籌碼不太穩定，本周台股指數估在17,500到17,900點間震盪，但指數若守住10日、月線，等待不確定因素消除後，仍可望直攻萬八。而營收亮麗搭配年底集團及法人作帳啟動等因素，對後市看法審慎樂觀，重點觀察科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股。

（ 時報資訊 葉時安 ）

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